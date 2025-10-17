Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, mahallelerdeki sorunları yerinde tespit etmek ve muhtarlarla birlikte çözüm üretmek amacıyla ziyaret programı başlattı.

Program kapsamında Muhtarlık İşleri Müdürü Ahmet Ünal, ilk olarak Kültür, Karacailyas, Şakir Gülmen ve Evren Mahalle muhtarlarını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerde, mahallelerde yapılması planlanan yol ve kaldırım yenileme ile park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları hakkında bilgi paylaşılırken, muhtarlar da tespit ettikleri eksiklikleri ve taleplerini doğrudan iletme fırsatı buldu.

Mahalle muhtarları, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunların çözümünde sağlanan iş birliği ve koordinasyon için Akdeniz Belediyesine teşekkür etti.

Muhtarlık İşleri Müdürü Ahmet Ünal, muhtar ziyaretlerinin mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla önümüzdeki günlerde ilçeye bağlı 65 mahallede düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

Ünal, yaptığı açıklamada, "Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener’in talimatları doğrultusunda ekim ayı itibarıyla başlattığımız bu ziyaretlerde, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, muhtarlarımızın taleplerini doğrudan dinliyor ve çözüm için ilgili birimlerle irtibata geçerek gerekli adımları hızla atıyoruz. Muhtarlarımız, mahallelerimizin gözü, kulağı ve sesidir. Belediyemizin tüm ekipleri, mahallelerin ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre belirleyip çözüm için sahada aktif biçimde görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, hizmeti her mahalleye eşit ve adil biçimde ulaştırmak için çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor" dedi.

Akdeniz Belediyesinin, hizmetlerini ilçeye bağlı 65 mahallenin tamamında eşitlik temelli bir anlayışla sürdürdüğünü de vurgulayan Ünal, "Muhtarlarımızla birebir temas kurarak her mahallenin sorunlarını ve önceliklerini ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Böylece belediye hizmetlerimizi daha planlı, adil ve vatandaş odaklı biçimde yürütmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.