Mersin’de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevcih töreni düzenledi.

Mersin Kültür Merkezi’nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende, şehit ve gazilerin özgeçmişleri okundu.

Törende konuşan Vali Atilla Toros, "Milletimizin şanlı tarihine altın harflerle kazınan, kahramanlık destanlarının yaşayan nişaneleri, aziz şehitlerimizin kıymetli yakınlarına ve gazilerimize, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, tevcih edilecek madalya ve beratları tevdi etmek, benim için büyük bir şereftir. Sizler, en kıymetli varlıklarınızı bu vatan için feda ettiniz. Kiminiz evladını, kiminiz eşini, kardeşini, babasını toprağa verdi. Kiminiz bedeninde taşıyor vatan mücadelesinin izlerini. Ama bilin ki, bu millet sizleri asla unutmayacak. Zira sizler, bu vatanın en onurlu, en yüce makamlarının sahiplerisiniz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, siz muhterem ailelerimize ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Rabbim, şehitlerimizin ruhunu şad, makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Şehitlerimizin can yoldaşları kahraman gazilerimize, üstün bir cesaretle, verdikleri mücadeleden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Daha sonra Vali Toros, şehit yakınları ve gazilere, Devlet Övünç Madalya ve Berat Belgelerini takdim etti. Program, günün anısına fotoğraf çekinilmesinin ardından sona erdi.