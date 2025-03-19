Amasya’nın kadın futbol takımı Amasisspor’un kurucu başkanı, antrenörü ve malzemecisi olan Mustafa Gül, işini severek yaptığını söyledi.

Amasya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Mustafa Gül, takımın kuruluşundan bugüne kadar geçen süreci değerlendirdi. Gül, "Biz bu kulübü bir bahar şenliği sonucunda 8 ay önce kurduk. Eski uygarlıklar dönemindeki kadın Amazon savaşçısından ismimizi aldık. Amasyamızın daha önce kadın futbol takımı vardı. 2015 yılında çeşitli nedenlerden dolayı kapandı. Biz bu ruhu yeniden canlandırmak istedik. Amasya’da çok iyi bir potansiyel var. Kadınlar 3. Lig 22. Grup’ta mücadele veriyoruz. Bu mücadele sürecinde şu anda 4 maçta 3 galibiyetle ligin 2. sırasında yer alıyoruz" dedi.

Futbol takımının 23 yaşındaki başarılı sporcusu Şevval Dilan Çınar ise hayallerinin peşinden koştuğunu belirterek, "Öncelikle bu takımda olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı ve Amasya’yı, özellikle antrenörümü çok seviyorum" diye konuştu.