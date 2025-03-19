Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı kapsamında Muğlalıları çeşitli etkinliklerle buluşturdu. Etkinlikler arasında 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası, Türkiye Cumhuriyeti 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un söyleşi/imza günü ve ‘Zeybeklerle Çanakkale’ Halk Dansları gösterisi yer aldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen İlker Başbuğ’un söyleşisi ve imza günü ile ‘Zeybeklerle Çanakkale’ Halk Dansları Gösterisi, yoğun ilgi gördü. Saat 15.00’te düzenlenen söyleşide, İlker Başbuğ ‘Çanakkale Zaferi ve Atatürk’ konusunu ele alarak savaşın tarihi önemini ve Mustafa Kemal Atatürk’ün rolünü anlattı. Programın ardından "Türkiye Cumhuriyeti’nde Güç Odaklarının Mücadelesi" adlı kitabını imzaladı. Öte yandan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapılan 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası da merakla takip edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Dansları Bölümü, Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı anısına anlamlı bir gösteri sundu. Eğitmenler ve öğrencilerin sahne aldığı "Zeybeklerle Çanakkale" etkinliğinde, Muğla, Aydın, İzmir, Adıyaman ve Artvin yörelerine ait ezgiler eşliğinde kahramanlık mücadeleleri sahnelendi. Seyircilere duygusal anlar yaşatan gösteri, Çanakkale ruhunu yeniden hissettirdi ve büyük beğeni topladı.

Satranç turnuvasında şampiyonlar ödüllendirildi

Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı anısına 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası düzenledi. Turnuva, farklı rating seviyelerine göre üç kategoride gerçekleştirildi. Zekâ ve strateji dolu mücadelelere sahne olan turnuvada, sporcular centilmence yarışarak satranç sporunun gelişimine katkıda bulundu. Muğla Büyükşehir Belediyesi 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası’na Türkiye’nin 24 farklı ilinden gelen toplam 205 sporcu katıldı ve turnuvada kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda ilk 10’a giren sporculara madalya ve para ödülleri takdim edildi.

İlker Başbuğ, "Bu özel günde sizlerle olmak çok değerli"

Çanakkale Zaferi’nin 110. yılında Muğlalılarla buluşan Türkiye Cumhuriyeti 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Türk milleti olarak Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun arkadaşlarına çok şey borçluyuz. Bütün şehitlerimizi, gazilerimizi başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bugün bir kere daha saygıyla ve minnetle anıyoruz. Bu özel günde sizlerle Muğla’da beraber olmak, bizler için de çok büyük bir ayrıcalık ve hakikaten çok güzel bir an. Bu anı, bu imkanı bize sunan başkanlarımız Ahmet Aras’a ve Gonca Köksal’a teşekkür ediyorum"

Başkan Köksal, "Çanakkale Savaşı Cumhuriyet’in Kurulmasına Zemindir"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Çanakkale Savaşı, kadınıyla erkeğiyle ülkenin her yerinden gelen kahramanların olağanüstü çabalarıyla kazanılmış, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına ve Cumhuriyet’in kurulmasına zemin hazırlamıştır. Başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale şehitlerimizi ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm kahramanlarımıza saygıyla ve minnetle anıyorum"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Çanakkale Zaferi, milletimizin topyekûn kazandığı büyük bir destandır. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu zaferdeki başarısı, Kurtuluş Savaşı’na giden yolda önemli bir dönüm noktası olmuştur. Uzun yıllar süren kayıpların ardından kazanılan bu büyük zafer, milletimize yeniden umut aşılamış ve tarihimizi zaferle taçlandırmıştır. Çanakkale Zaferi, ülkemize ve devletimize kutlu olsun"