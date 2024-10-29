Mersin Büyükşehir Belediyesi, ’Gelenekselden Evrensele Cumhuriyet Coşkusu Halk Dansları Gösterisi’ düzenledi. Gösteride, Ankara, Kütahya, Burdur, Gaziantep, Trabzon, Silifke gibi Anadolu’nun çeşitliliği ve kültür zenginliği yöresel eserlerle sergilendi.

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında birbirinden renkli ve zengin etkinliklere imza atıyor. Bu kapsamda Mezitli Kültür Merkezi’nde ’Gelenekselden Evrensele Cumhuriyet Coşkusu’ adlı halk dansları gösterisi gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve Ankara Tuana Sanat Kulübü’nün ortak yaptığı gösteride; Ankara, Kütahya, Burdur, Gaziantep, Trabzon, Silifke gibi Anadolu’nun çeşitliliği ve kültür zenginliği yöresel eserlerle sergilendi.

"Anadolu’nun zengin bir coğrafyası ve kültürü var"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, Anadolu’nun zengin bir coğrafyası ve kültürü olduğunu söyledi. Özdülger, "Çünkü her yöremiz birbirinden zengin, birbirinden gösterişli ve görkemli. Etkinlikte bunları izledik. Bu vesileyle Cumhuriyet Bayramınızı kutlarken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına sonsuz minnet ve şükran duygularımı iletiyorum. O’nun sayesinde bizler bu zenginliğimizi ve zengin kültürümüzü böyle coşkuyla izleyebiliyoruz" dedi.

"Anadolu’nun çeşitliliğini gösteren yörelerimizden eserler sunduk"

Tuana Sanat Kulübü Başkanı Suphi Tugay Ertunç da etkinlik kapsamında çeşitlilik olması bakımından her yöreden oyunların olmasına önem verdiklerini ifade etti. Ertunç, "Anadolu’nun her yerinden, yavru vatan Kıbrıs’tan da bir takım eserler sunmak için çaba gösterdik. Birinci perdede öncelikle Kütahya oyunlarını arkasından Burdur, Gaziantep, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Roman danslarını sergiledik. İkinci bölümde de Ankara oyunları, Van, semazen performansı ve yöremize ait Silifke oyunlarını icra ettik. Finalde ise kalabalık bir Trabzon coşkusu yaptık. Cumhuriyetimiz’in 101. yılı kutlu olsun. Bayram coşkusunu hep birlikte yaşadığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.