Mersin Büyükşehir Belediyesinin Toroslar Çocuk Kampüsü’nde hizmete açtığı ’Tasarım atölyesi’miniklerin bilimle iç içe üretim yapmasını sağlarken, ailelerin de büyük beğenisini topladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Toroslar’da büyüyen çocukların sosyal ve eğitsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Toroslar Çocuk Kampüsü’nün, sunduğu birbirinden çeşitli atölye hizmeti sayesinde hem öğrencilerin hem de velilerin yeni gözdesi durumunda olduğu ifade edildi. Kampüsdeki ‘Tasarım Atölyesi’nde çocuklar bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarını bir araya getiren çalışmalarla problem çözme ve birlikte üretme becerileri geliştirirken, aynı zamanda birer ürün de ortaya çıkarıyor. Çocukların hayallerini ürüne dönüştürdüğü ortam, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlıyor. Tasarım atölyesinin duvarlarında asılı olan onlarca bilim insanının portreleri ve özgeçmişleri, atölyede miniklere ilham oluyor. Atölyeden faydalanan minikler, Türkiye ve dünya sathında isim yapmış onlarca bilim insanının izinden gidiyorlar.

"Geleceğin bilim insanlarını bu atölyeden çıkarmayı hedefliyoruz"

Tasarım Atölyesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni olarak görev yapan Hilal Bali, atölyede çocuklara Fen Bilgisi, Matematik, Bilim ve Teknoloji ile beraber etkinlikler üretmesini sağladıklarını söyledi. Çocukların algoritmik düşünme becerisini geliştirmelerini sağlamayı hedeflediklerinden bahseden Bali, "Burada bir çocuk problem çözme konusunda bunun basamaklarını öğreniyor. Bu da onların ana dersleri olan Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi sorularını algılamada yardımcı oluyor" dedi.

Atölyenin işleyişi hakkında da bilgi veren Bali, "6 haftalık süreçten oluşuyor ve 6 hafta boyunca öğrencilerimiz haftada 1 saat geliyorlar. Her haftanın konusu farklı oluyor. Bunun içerisinde Kodlama, 3D Tasarım ve Görsel Programlama da var. Maker atölyelerinde de üretim yapıyoruz ve orada ahşaplarla çalışıyoruz. Çocuklar ahşaplarla kendi ürünlerini kendileri tasarlayıp aynı zamanda onunla ilgili resimler ve farklı ürünler ortaya çıkartabiliyor. Öğrencilerimiz genel olarak burada hem üretip hem eğlenip hem de kalıcı öğrenme sağlıyorlar. Geleceğin bilim insanlarını bu atölyeden çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.