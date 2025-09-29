Mersin’de bin 500 rakımda Toroslar’da bulunan Harfilli köyünde 50 yıldır bakkal işleten 9 çocuk 24 torun sahibi 90 yaşındaki ’Garip Dede’ olarak bilinen Mehmet Hilmi Suna’yı yılın esnafı olarak Vali Atilla Toros, eşiyle ziyaret edip sürpriz yaptı. Suna,’ Garip’ ismini almasına neden olan türküyü Vali Toros’a söyledi.

Erdemli ilçesinin kırsal mahallelerinden Harfilli’de yaşayan gençliğinde bir düğünde söylediği türkü nedeniyle ’Garip’ ismini de alan 90 yaşındaki Mehmet Hilmi Suna, 50 yıldır aynı yerde bakkal işletiyor. Kaçırarak evlendiği geçen yıl vefat eden eşiyle 65 yıl mutlu bir hayat süren 9 çocuk ve 24 torunu olan Suna, hem güler yüzlü, kibar hem de dürüst ve güvenilir olması nedeniyle herkesin takdirini kazandı. Bu durumu öğrenen Mersin Valisi Atilla Toros’ta, eşi Dudu İrem Toros’la birlikte ’Garip Dede’ Mehmet Hilmi Suna’ya sürpriz ziyaret yaptı. Ziyarette bakkaldan alış veriş yapıp çocuklara ikramda bulunan Toros çifti, Suna ile yakından ilgilendi. Vali Toros, Suna’ya gönüllerin ve yılın esnafı olarak şilt verdi. Suna’da ’Garip Dede’ ismini almasına vesile olan türküyü Vali Toros’a söyledi.

"Kendisi çok seviliyor, sayılıyor"

Mehmet amcanın 50 yıldır esnaflık yaptığını öğrendiklerini belirten Vali Atilla Toros," Yarım asır burada esnaflık yapmış. Kendisi çok seviliyor, sayılıyor. Güvenilir bir esnaf olarak biliniyor. Bizde hatıra kalsın diye kendisine bir şilt takdim etmek istedik. Onunla tanışmaktan şeref duyduk. Güvenilir olması, herkes tarafından sevilen bir esnaf olmasından da memnun olduk "diyerek elini öptü.

"Bir esnaf dürüst, iyi, temiz olmalı"

1935 yılında Harfilli’de doğduğunu anlatan Mehmet Hilmi Suna, 9 çocuğunun olduğunu ancak birinin hayatını kaybettiğini, diğer çocuklarından ise 24 torunun olduğunu söyledi.

Eşinin de bir sene önce vefat ettiğini üzüntüyle aktaran Suna," Sabah namazı kılıp dükkana gelip ’Bismillah’ diyerek açıyorum. Bakkalda ekmek ve temel ihtiyaçları satıyoruz. Bir esnaf dürüst, iyi, temiz olmalı. Çalışmak lazım, Allah’a şükür bir sıkıntım yok ben çalışıyorum" dedi.

Gençliğinden bilgiler veren Suna, 3 aylık evliyken davet ettikleri bir düğünde türkü söylemesiyle ’Garip’ ismini aldığını anlattı.