Mersin’de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin Adliyesinde gerçekleştirilen programda, Vali Atilla Toros ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol davetlilerle bir araya gelerek sohbet etti. Etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.

Törene; Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, mahkeme başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.