Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 1. olağanüstü toplantısı ile MESKİ’nin ağustos ayı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantılarda 84 milyon Avro’luk dış finansmanla hayata geçirilecek atıksu projeleri için yetki verildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2025 Yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün Ağustos Ayı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 1. Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen Olağanüstü Meclis Toplantısı ile MESKİ Genel Müdürlüğünün Ağustos Ayı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda 1’er madde görüşüldü.

MESKİ Yönetim Kurulu’nun 1 Ağustos 2025 tarihli ve 225 sayılı kararı doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ‘Atakent-Atayurt-Arkum Ortak Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı’, ‘Silifke 2. Kademe Atıksu Arıtma Tesisi’, ‘Karaduvar 2. Kademe Atıksu Arıtma Tesisi’, ‘Tarsus 2. Kademe Atıksu Arıtma Tesisi’, ‘Yeşilovacık Atıksu Arıtma Tesisi’, ‘Yenice Atıksu Arıtma Tesisi’, ‘Çeşmeli-Kargıpınarı Derin Deniz Deşarjı’, ‘Kızkalesi Derin Deniz Deşarjı’, ‘Bozyazı Derin Deniz Deşarjı’ projelerini içeren ‘Mersin Atıksu Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi’ kapsamında toplam maksimum 84 milyon Avro’luk borçlanmaya ilişkin olarak Mersin Büyükşehir Belediyesince garantör olunması ve garantörlük kapsamında her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yetkili kılınması ile ilgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

MESKİ Ağustos Ayı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda ise ‘Mersin Atıksu Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi’nin finansman ihtiyacının karşılanması maksadıyla toplam 84 milyon Avro’ya kadar olan dış finansmanın temin edilmesi ve kredi anlaşmalarının idare adına imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve MESKİ Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Seçer ile birlikte MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz’a yetki verilmesi ile ilgili teklif oy birliğiyle kabul edildi.

İlgili maddelerin oylanmasının ardından toplantılar sona erdi.