Mersin’in Tarsus Belediyesi, ulaşım konforunu artırmak amacıyla 9 mahallede sıcak asfalt yama çalışmalarını tamamladı. Başkan Boltaç, ekiplerin sahada yoğun şekilde çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın talimatları doğrultusunda kent genelinde vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla yürütülen çalışmalarda, bozulmuş ve tahrip olmuş yol zeminleri sıcak asfalt yama ile onardı. Akşemsettin, Kavaklı, Tekke, Gözlükule, Kırklarsırtı,Yeşilevler,Yunus Emre,82 Evler ve Atatürk Mahallesi olmak üzere toplam 9 mahallede sıcak asfalt yama çalışmaları tamamlandı.

"Ekiplerimiz sahada yoğun şekilde çalışıyor"

Tarsus’un her noktasına eşit hizmet götürme gayesiyle çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek için ekiplerimiz sahada yoğun şekilde çalışıyor" dedi.

Tarsus Belediyesinin, şehir genelinde asfalt yenileme ve bakım çalışmalarının program dahilinde devam edeceği de ifade edildi.