Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İmzasıyla Resmi Gazete'de Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 121 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.
Kararnameye göre Mersin MEZİTLİ,MUT,AYDINCIK ve ÇAMLIYAYLA ilçe kaymakamları değişti.
Mersin Mezitli Kaymakamlığına Aydın Germencik Kaymakamı Turgay GÜLENÇ
Aydıncık Kaymakamlığına Hatay Valiliği Kaymakam Adayı Sançar Batuhan KURDU
Çamlıyayla Kaymakamlığına Karaman Valiliği Kaymakam Adayı Veli AVCI
GİDENLER
Mezitli Kaymakamı Alp Eren Yılmaz Burdur Vali Yardımcısı
Mut Kaymakamı İhsan AYRANCI Afyonkarahisar Vali Yardımcısı
Mersin Valiliği Kaymakam adayı İbrahim Cem DEVECİ Antalya İbradı Kaymakamı