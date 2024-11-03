Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İmzasıyla Resmi Gazete'de  Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 121 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Kararnameye göre Mersin MEZİTLİ,MUT,AYDINCIK ve ÇAMLIYAYLA ilçe kaymakamları değişti.

Mersin Mezitli Kaymakamlığına Aydın Germencik Kaymakamı Turgay GÜLENÇ

Aydıncık Kaymakamlığına Hatay Valiliği Kaymakam Adayı Sançar Batuhan KURDU

3. Uluslararası Tarsus Festivali sürüyor 3. Uluslararası Tarsus Festivali sürüyor

Çamlıyayla Kaymakamlığına  Karaman Valiliği Kaymakam Adayı  Veli AVCI

GİDENLER

Mezitli Kaymakamı Alp Eren Yılmaz Burdur Vali Yardımcısı
Mut Kaymakamı İhsan AYRANCI  Afyonkarahisar Vali Yardımcısı
Mersin Valiliği Kaymakam adayı  İbrahim Cem DEVECİ  Antalya İbradı Kaymakamı