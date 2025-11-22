Mersin’de yaklaşık 11 yıl boyunca ihmal edilen memedeki kitle, gerçekleştirilen ameliyatla 8,5 kilo ağırlığında çıkarıldı.

Mersin’de yaşayan 56 yaşındaki Kıymet Yıldızhan, yaklaşık 11 yıl önce göğsünde hafif ağrılar hissetmeye başladı. Önceleri ağrının geçici olduğunu düşünen ve ameliyat korkusu nedeniyle doktora gitmeyen Yıldızhan, yıllar içinde büyüyen kitleyle yaşamaya devam etti. Zamanla ağrıların artması, boyun ve omuz bölgesinde baskı oluşturması üzerine çocukları tarafından Toros Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede yapılan muayene ve görüntülemelerde Yıldızhan’ın memesinde dev boyutta bir kitle tespit edildi. Bunun üzerine hasta, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Dikme tarafından ameliyata alındı. Operasyon sırasında Yıldızhan’ın memesinden yaklaşık 8,5 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

"Ben böyle bekledim, kimse beklemesin"

Ameliyatının ardından konuşan Yıldızhan, uzun yıllar süren ihmalini belirterek, "Göğsüm her geçen yıl şişmeye başladı. Korktum, ameliyat olmadım. Yıllar boyu ben böyle bekledim, kimse beklemesin. Hakan hocadan Allah razı olsun, ‘Bir şey olmaz, biz yardımcı oluruz’ dedi. Ameliyatım başarılı geçti, çok şükür sağlığıma kavuştum. Kimse kendini ihmal etmesin. Ben yağ bezesi sandım, ‘önemli bir şey değildir’ dedim ve yıllar boyunca beklettim. Defalarca doktora gittim ama ameliyattan korktuğum için çıkaramadım. Şimdi ise kurtuldum çok şükür. Sağlık her şeyden önemli" diye konuştu.

"21 yıldır böyle bir kitle görmedim"

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Dikme, hastanın ilk geldiğinde öne eğilerek yürüdüğünü ifade etti. Dikme, "Kitle ciddi bir ağırlık yapıyordu ve boynuna, omzuna baskı uyguluyordu. Görüntülemelerde kitlenin mutlaka alınması gerektiği çok netti. Ameliyatta yaklaşık 8,5 kilo civarında bir kitle çıkardık. 21 yıldır görmedim böyle bir kitle. Yaklaşık 10-11 yıldır bu kitleyle yaşadığını öğrendik" dedi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Dikme, "Hastanın kanaması yok, dikiş bölgesi temiz. Ameliyattan bir gün sonra taburcu ettik. Bir hafta sonra kontrolüne çağıracağız" şeklinde konuştu.

Memede fark edilen her kitlenin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini de vurgulayan Dikme, "Bu kadar beklemek çok yanlış. Böyle bir durum fark edildiğinde mutlaka uzman bir hekime başvurmak gerekir. Erken tanı hem tedaviyi kısaltır, hem de muhtemel kötü sonuçların önüne geçer" ifadelerini kullandı.