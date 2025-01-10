Mersin'de 1 milyar TL'nin üzerinde ticari işbirliği

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), firmalar arası ikili iş görüşmeleri fırsatlarının geliştirilmesine ve yeni iş bağlantıları kurulmasına katkı sağlamak hedefiyle 'Oniki.net' işbirliğinde bölgesel katılımla 'MTSO B2B Networking Etkinliği' düzenledi.

MTSO, bölge ticaretini geliştirecek önemli bir etkinliğe imza attı. Yapay zeka destekli firmalar arası ikili iş görüşmeleri (B2B) etkinliğinde bin 300 katılımcı, 6 bin 215 iş görüşmesi gerçekleştirdi. Gün sonunda kurulan potansiyel ticari işbirlikleriyle bölge ekonomisine bir günde 1 milyar 460 milyon 525 bin TL potansiyel katkı sunuldu.

Yapay zeka destekli B2B eşleştirme teknolojisinin kullanıldığı etkinlikte, katılımcılar 6 dakikalık görüşmelerle etkili şekilde birbirini tanıma ve verimli temaslar kurma fırsatı buldu. Türkiye'de ilk kez bölgesel olarak düzenlenen ikili iş görüşmesi organizasyonunda, Mersin'in yanı sıra Adana, Gaziantep, Osmaniye, Antakya, Kahramanmaraş, Kayserinin de aralarında yer aldığı 17 ilin firmaları bir araya geldi. Tüm gün devam eden etkinliğe MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Hamit İzol ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Ticaret Borsası, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Kozan Ticaret Odası, Kadirli Ticaret Borsası, Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası, Silifke, Erdemli, Mut ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanları, meclis başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de katılarak destek verdi.

Etkinlikte Yazar ve Başarı Uzmanı Mümin Sekman, ‘Her şey seninle başlar' isimli sunumuyla katılımcılara başarılı olabilmek için neler yapmaları gerektiği konusunda ipuçları verirken, Linkedin Eğitmen ve Danışmanı Ahmet Mert Samur, Linkedin ile B2B iş geliştirme fırsatlarını anlattı. Gün boyu devam eden etkinlik, Yavuz Seçkin'in ‘Hangimiz Sen, Hangimiz Ben' isimli tek kişilik gösterisiyle renklendi.

Oniki Kurucu Ortağı ve CEO'su Ziya Kızıltan'ın etkinlik hakkında verdiği bilgiler sonrası başlayan ikili iş görüşmelerinde binin üzerinde iş insanı görüşme fırsatı buldu. Ayrıca fuaye alanında kurum kuruluş ve firmalar açtıkları toplam 10 stant ile hizmet ve ürünlerini katılımcılara tanıttı. Etkinlik, organizasyona en aktif katılım gösteren 7 firma temsilcisine çeşitli ödüller verilmesiyle son buldu.



“Gün bir araya gelme günüdür”

Organizasyonun açılışında konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, bin 200 firmaya yakın katılımla, Türkiye'nin en büyük ikili iş görüşmesi etkinliğinin düzenlendiğini bildirdi. “Gün; bir araya gelme, iş ilişkilerimizi arttırma, çevremizi genişletme ve safları sıklaştırma günüdür” diyen Çakır, küçük olsun benim olsun mantığıyla hareket edenlerin artık kazanamayacağını hatırlattı. Bugünün artık yeni iş olanaklarıyla tanışıp iş potansiyelini artırma günü olduğunu vurgulayan Çakır, şunları söyledi:

“Bizler bu bereketli topraklarda yaşayan, Anadolu'nun şanslı insanlarıyız. Öncelikle Anadolu insanı olarak, bunun farkında olmalıyız. Her güzelliğin bir bedeli olarak, coğrafyamızda zorluklar eksik olmuyor. Bu zorluklar, bizim güçlü ve dinamik olmamızı sağlıyor. Bugün yaptığımız gibi bir araya gelirsek, iletişim ağlarımızı daha çok genişletip ilişkilerimizi arttırırsak inanıyoruz ki fırsatlarla dolu bu coğrafyamızda, kentimizde, bölgemizde ve ülkemizde, ekonomik olarak, çok iyi yerlere gelebiliriz. Sektörlerimizde kümelenerek, verimliliğimizi ve gücümüzü arttırabiliriz. Birlikte iş yapmasını öğrenecek, birlikte paylaşmasını bileceğiz. Ben değil, biz diyeceğiz.”



“Yeni sanayi stratejisine ihtiyaç var”

Tüm bunları yaparken KOBİ'lerin başta finansal olarak güçlendirilmesi gerektiğine de değinen Çakır, bir yıl sonra yürürlüğe girecek karbon vergisini hatırlatarak, KOBİ'lerin yeşil ve teknolojik dönüşüme hazırlanması gerektiğini söyledi. Bu anlamda KOBİ'ler için yeni bir sanayi stratejisine ihtiyaç olduğunu kaydeden Çakır, “KOBİ'lerimiz olmadan sanayinin çarkları dönmez. Bu nedenle üreten, istihdam oluşturan, ihracat yapan tüm KOBİ'lerimiz, her bir girişimcimiz korunması gereken bir değerdir” dedi.



“Hiçbir sorun sonsuza dek sürmez”

Zamanı geldiğinde hazır olunması halinde hiçbir sorunun sonsuza dek sürmeyeceğini kaydeden Çakır, Suriye'yi örnek gösterip savaş nedeniyle bölgede çok sayıda Suriyelinin misafir edildiğini hatırlattı. “Ekmeğimizi paylaştık. Onlar bizim dilimizi iş kültürümüzü öğrendi. Yakın diyaloglar kurduk” diyen Çakır, şu anda Suriye'nin yeniden yapılanma zamanı olduğunu dile getirip, “Suriyeli kardeşlerimiz vatanlarına döndüklerinde inanıyorum ki, bölgemizle Suriye arasında güçlü köprüler oluşturacağız. Bizler de bölge olarak buradaki yapılanmada Suriyeli kardeşlerimizle birlikte aktif rol oynayacağız” diye konuştu.

Önceliğin bölge firmaları ve sektörler olarak doğru stratejilerle ortak hareket etmeye verilmesi gerektiğine değinen Çakır, “İşte bugün başlattığımız, bu ikili iş görüşmeleri, bunların başlangıcı olacaktır” ifadelerini kullandı. Çakır, sözlerini, bu yeni nesil ikili iş görüşmelerini kısa sürede ulusal ve uluslararası platformları taşıyacaklarını belirterek tamamladı.