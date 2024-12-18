Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin sektöre nitelikli insan yetiştirerek, hem il ekonomisine, hem de ülke ekonomisine katkı sunacağını söyledi. İmzalanan ’İyi Niyet Sözleşmesi’ sözleşmesi kapsamında, Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından yaptırılan denizcilik fakülte binasının teşrifatı da Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği tarafından gerçekleştirilecek.

Mersin Valiliği, Mersin Üniversitesi (MEÜ), Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) ve Mersin Üniversitesi Geliştirme Vakfı (MÜGEV) arasında ’İyi Niyet Sözleşmesi’ imzalandı. MEÜ Senato Salonu’ndaki imza törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Rektör Prof. DR. Erol Yaşar, MDTO Yönetim kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singhile, MÜGEV Başkanı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin ile yetkililer katıldı.

Törende konuşan Vali Pehlivan, imzalanan protokolün hayırlı uğurlu olmasını diledi. Eğitimin öneminden bahseden Pehlivan, 1992 yılında kurulan MEÜ’nün her geçen daha ileri noktala geldiğini görmenin memnuniyetini yaşadığını dile getirdi. MEÜ’nün öğrenci sayısının 50 bin bandına ulaştığını ifade eden Pehlivan, "Üniversitemiz kurulduğu günden bugüne kamu yatırımlarıyla desteklenmiş, birçok fakültesi, binaları, tesisleri, sosyal tesisleri, spor tesisleri kamu eliyle yapılmış ve her geçen gün yol katetmiş. Bu süreçte kamu yatırım programları çerçevesinde hayata geçirilen yatırımlar yanında hayırseverlerimizin yaptığı gerek firma basında, gerek oda bazında, gerekse bireysel olarak yapılan katkıların da çok önemli olduğunu biliyoruz. İlk öğrencilerini 2016-2017 yılında almış Denizcilik Fakültesi’nin bina ihtiyacı varken; bu konuda takdire değer bir adım atılmış ve Deniz Ticaret Odası, yaptığı fakülte binasının bu yıl itibariyle tamamlayıp üniversitemize teslim etmiştir" diye konuştu.

"Dünya denizciliğine de katkısı olacak"

Böylelikle işin ağırlıklı kısmının tamamlandığını ifade eden Pehlivan, artık kurulan yapının tefrişatının konuşulduğunu kaydetti. Fakültenin donanımıyla en verimli şekilde eğitim verebilmesi için çağın gerektirdiği ekipmana sahip olması ve donatılması gerektiğini belirten Pehlivan, "Bu konuda da çeşitli görüşmelerimiz oldu. Bu süreçte gene denizcilik sektörünün içerisinde olan ve Türkiye’mizin hacim olarak en büyük, dünyanın da 91. büyük limanı olan Mersin Limanı’mızın işletmeciliğini yapan MIP firması bu konuda devreye girdi ve bugün imzalanacak protokol çerçevesinde simülasyon merkezi ve artı bir de laboratuvarın yapımını, donanımını üstlendi. Ben bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı bütün MIP yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

Sektöre nitelikli insan yetiştirecek denizcilik fakültesinin hem il ekonomisine, hem de ülke ekonomisine katkı sunacağını belirten Pehlivan, "Hatta dünya denizciliğine de katkısı olacak. İnanıyorum ki burada çok güzel, çok verimli eğitim öğretim faaliyetleri olacak. Ve burada yetişen insanımız dünyanın her tarafında denizcilik konusunda hem istihdam imkanı elde edecek, hem de sektöre katkısı olacaktır" diye konuştu.

"Türkiye’nin en modern eğitim kurumlarından biri haline gelecek"

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, üniversitenin ağırlıklı olarak devletin sunduğu imkanlar ve yatırımlarla her geçen gün geliştiğini söyledi. Üniversiteyi geliştirmek ve seviyesini yükseltmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Yaşar, bu yolda özel sektörün verdiği katkıların da önemli olduğunu vurguladı. Mersin Valiliği, Mersin Üniversitesi, Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği ve Mersin Üniversitesi Gelişme Vakfı arasında ’İyi Niyet Protokolü’ imzalanacağını ifade eden Yaşar, "Aslında bu sadece bir metne koyulan imza değil, bir güç birliği beyanıdır. Bu iş birliğinin üniversitemiz ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

MDTO’nun Denizcilik Fakültesi binasının yapımını üstlendiğini hatırlatan Yaşar, şöyle konuştu:

"Bu iyi niyet sözleşmesi sonrasında MIP ile MÜGEV arasında bir işbirliği protokolü imzalanacak. Bu sayede Mersin Denizcilik Fakültemize simülasyon cihazlarının alımı ve laboratuvarlarının malzemelerin alımıyla çok değerli bir katkı sunmuş olacaklar. İnşallah bu katkılarla da denizcilik fakültemizi modern bir bina haline getirmiş olacağız. Mersin Deniz Ticaret Odası’nın ve Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği’nin katkılarıyla fakültemiz bu alanda Türkiye’nin en modern eğitim kurumlarından biri haline gelecek."

"Daima bir numarada kalacak"

MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu da oda olarak eğitime ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi. Denizcilik konusunda Türkiye’nin İstanbul, İzmir ve Mersin olmak üzere 3 ana şehri olduğunu ifade eden Lokmanoğlu, "Eğitim konusunda da en geri kalan bir şehir Mersin’di. Biz önce lisemizi yaptık, sonra yüksekokula yardımlarımızı yaptık, şimdi de herhalde Türkiye’nin en modern, denizcilik fakültesini bitirdik ve üniversitemize teslim ettik. Bu arada binayı yapıp teslim edip biz çekilecektik ama yapamadık. Çünkü hep beraber çalışıyoruz. Gene hep beraber içinin tefrişatını sağ olsunlar MIP çok büyük bir katkıyla simülasyon cihazını vererek bu üniversiteyi hakikaten Türkiye’nin en modern, en gelişmiş denizlik fakültesi olarak başlayacak hale getirdi. Böyle giderse de daima bir numarada kalacak" dedi.

"Bu insan potansiyeline yapılan bir yatırımdır"

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singhile ise bölgede denizcilik eğitiminin ilerletilmesine yönelik iş birliğini geliştirilmesinde önemli bir adımı işaret etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi. Bu işbirliğinin denizcilikte inovasyon ve eğitimin geleceğine yönelik ortak bir taahhüdü temsil ettiğini dile getiren Singhile, "Ve gelecek nesillere fırsatlar sağlamak üzere akademi, sanayi ve hükümet arasındaki iş birliğinin temel rolünü vurgulamaktadır" diye konuştu. MIP’nin bu hayati girişime katkıda bulunma ayrıcalığına sahip olduğunu vurgulayan Singhile, şöyle konuştu:

"Son teknoloji ekipmanlarının sağlanmasındaki ortak amacımız Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencilerine giderek daha karmaşık ve rekabetçi hale gelen denizcilik sektöründe başarılı olmak için gereken araç ve becerilerle güçlendirmektir. Bu işbirliğine yaptığımız yatırım, teknolojinin ötesine geçmektedir. Bu insan potansiyeline yapılan bir yatırımdır ve bugünün öğrencilerinin yarının liderleri olduğuna olan inancımızın bir kanıtıdır. Onların eğitimini destekleyerek sadece Türkiye’de değil, küresel topluma hizmet edecek, sürdürülebilir ve yenilikçi bir denizcilik sektörünün temelini güçlendireceğiz. Deniz Ticaret Odası’nın bu eğitim fırsatına öncülük etme çabalarını ve denizcilik eğitimi altyapısını geliştirme konusundaki kararlılığını takdir ediyor ve alkışlıyoruz. Mersin Üniversitesi ve MÜGEV’in desteğiyle birlikte gelecek nesiller için iz bırakacak bir medeniyet mirası inşa ediyoruz. Bu tür ortaklıklar sayesinde toplumumuz ve sanayimiz için daha donanımlı ve daha rekabetçi bir gelecek sağlayabiliriz. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için el ele çalışmaya kararlıyız."

Konuşmaların ardından Mersin Valiliği, Mersin Üniversitesi, Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği ve Mersin Üniversitesi Geliştirme Vakfı arasında ’İyi Niyet Sözleşmesi’ protokolü imzalandı.