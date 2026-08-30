Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot kazasının ardından Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Taşucu Limanı'nda geniş çaplı hazırlık başlatıldı. Kazadan kurtarılan yolcuların Taşucu Limanı'na getirilme ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuza geçirildiği bildirildi.

Girne kıyısından yaklaşık 2,5 kilometre açıkta meydana gelen olayda, Filo Denizciliğe ait katamaran tipi yolcu gemisinin su alarak battığı belirtildi. Gemide toplam 279 kişinin bulunduğu, olayın ardından bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

Kazanın ardından Mersin'de de muhtemel bir tahliye ve sağlık müdahalesine yönelik hazırlıklar hızlandırıldı. Taşucu Limanı'nda ilgili kurum ve ekiplerin hazır bekletildiği, kazazedelerin Mersin'e getirilmesi durumunda gerekli sağlık ve koordinasyon çalışmalarının yürütülmesi için tedbir alındığı ifade edildi.

Vali Toros hazırlıkları yerinde takip etti

Mersin Valisi Atilla Toros da Taşucu Limanı'na gelerek yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Toros'un, muhtemel kazazede sevkiyatına karşı tüm birimlerin koordinasyon içerisinde hareket etmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü takip ettiği belirtildi.