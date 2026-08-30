Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Silifke Anıt Meydanında düzenlenen konserde, sanatçı Onur Akın sahne aldı. Meydanı dolduran vatandaşlar, şarkılara hep birlikte eşlik ederek Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümünü kentin farklı noktalarında düzenlediği etkinliklerle kutladı. Bu kapsamda Silifke Anıt Meydanında gerçekleştirilen programda ilk olarak DJ Emrah sahne alarak vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Ardından Türk müziğinin sevilen isimlerinden Onur Akın, sevilen eserlerini Silifkeliler için seslendirdi.

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konserde, Anıt Meydanını dolduran kalabalık sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser sonunda Onur Akın'a çiçek takdim edildi.

Sahne öncesinde vatandaşların bayramını kutlayan Onur Akın, 30 Ağustos'un Türkiye için çok özel ve anlamlı bir gün olduğunu dile getirdi. Silifkelilerle buluşmasına katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür eden Akın, konser boyunca sevilen şarkılarını vatandaşlarla birlikte seslendirdi.