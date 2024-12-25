Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Avrupa Birliği desteğiyle Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen, öğrencilerin sosyal uyumunu güçlendirmeyi ve kültürel etkinliklere katılarak hem sosyalleşmelerini hem de kültürel değerlerimize sahip çıkmalarını hedefleyen ,Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında düzenlenen Halk Oyunları ve Türk Halk Müziği Toplulukları yarışmalarında Mersin PİKTES Halk Oyunları Ekibi tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye 1.'si oldu.

Daha önce, 29 ilde yürütülen "Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES)" kapsamında, öğrencilerin sosyal uyumlarını güçlendirmek, birbirleri ile kaynaşmalarını desteklemek ve kültürel zenginliklerimizi daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla oluşturulan Halk Oyunları Ekipleri ve Türk Halk Müziği Topluluklarının gösterileri merkez ofis yetkilileri ve jüri üyelerinin katılımıyla Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmişti.

Jüri ekibinin değerlendirmesi sonucunda, Halk Oyunları ve Türk Halk Müziği Topluluğu Türkiye genelinde dereceye girerek , Ankara'ya milli elemelere davet edilmişti.

Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesinde, PİKTES Merkez Ofis koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Ankara Sosyal Uyum Gösterisinde, Mersin PİKTES Halk Oyunları Ekibi ; katılan 5 ili (Antalya, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kocaeli) de geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. PİKTES Türk Halk Müziği Topluluğu ise Jüri Mansiyon Ödülü almaya hak kazandı. Ödüllerini Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den alan ekipler bu güzel başarının haklı gururunu yaşadı.

Bakan Yusuf Tekin ödül töreninde yapmış olduğu konuşmada: "Dünya genelinde gerek siyasi gerekse başka tür sebeplerle yurdundan ayrılmak, vatanlarını terk etmek zorunda kalan yaklaşık 120 milyon insan bulunuyor. Dünyada yaşayan yaklaşık her 70 kişiden biri; yerinden, yurdundan, vatanından uzak kalmış durumda. Eğitimin, kültürlerin aktarıldığı önemli kanallardan biri, eğitim sistemleri ve mekanizmaları önemli roller üstlenmeli. Bunlardan biri, dünyada savaşların, zulümlerin, soykırımların olmadığı bir düzen kurulması için eğitim öğretim mekanizmalarımızın içine dünya barışını, insan haklarını, temel hak ve hürriyetlerini mutlaka koymamız lazım. Mutlaka ama mutlaka temel hak ve hürriyetlere ve başkalarının haklarına saygı duyan, demokrasiyi içselleştirmiş, dünya barışı için mücadele eden bir kuşak yetiştirmek durumundayız. Eğer bunu başaramazsak -dünyada, şu an içinde yaşadığımız ortamda olduğu gibi 120 milyon yerinden- yurdundan edilmiş insan varsa eğer- dünyanın geriye kalan nüfusunun bu 120 milyona literatürümüzdeki karşılığıyla ensarlık yapması gerekiyor. Ev sahipliği yapması gerekiyor. Onları kardeşlik hukukuyla koruması, sahiplenmesi ve insanın misafirperverliğini göstermesi gerekiyor." dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağında insana, temel hak ve hürriyetlere saygı, barış ve insan haklarını korumak üzerine bir felsefe olduğunu belirten Bakan Tekin, salonda bulunan öğretmenlere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne sahip çıktıkları için teşekkür etti.

Bakan Tekin: "Yaklaşık 13 yıldır, Türkiye'de Suriyelilerin çoğunlukta olduğu, Türk vatandaşlarına Allah ensarlık yapma imkânı verdi. Biz kardeşlerimize bu anlamda ensarlık yaptık. Yaklaşık 4 milyonun üzerinde misafirimiz oldu. Gücümüz yettiğince literatürümüzdeki ensar hukukuna riayet eden bir biçimde ev sahipliği yapmaya çaba sarf ettik.Bu yolculuğumuzda 2015 yılından itibaren Avrupa Birliği de bugün bizi bir araya toplayan PIKTES projesiyle destek oldu. Bu anlamda dünya barışını korumak isteyen, dünya barışının korunmasına katkı vermek isteyen, dünyada insan haklarının kurulmasına katkı vermek isteyen herkese teşekkür ediyoruz.

Bu süreçte bütün bu eleştirilere göğüs geren ve 'Kim ne derse desin biz ensarlığımızı göstermek zorundayız.' diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyorum. Bu tür liderlik örnekleri yaygınlaştıkça, dünya barışı da dünyada insan hakları da daha sağlıklı bir mekanizmayla korunmuş olacak." diye konuştu.

İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş , Halk Oyunları Ekibine, Türk Halk Müziği Topluluğuna ve emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlere teşekkür etti, öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Öğrenciler , yarışma öncesi Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihi binasını ve Ata'mızın ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ekipler Mersin'i en iyi şekilde temsil etmenin gururuyla ödüllerini alarak Mersin'e döndü.