Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 880 metre uzunluğundaki yeni tamamlanan East Med Hub 2 (EMH2) Terminali’ne 400 metrelik mega konteyner gemisi MSC DITTE’nin başarılı şekilde yanaşmasıyla önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

19 bin 313 TEU kapasiteli geminin gelişi, MIP’nin uluslararası deniz lojistiğindeki artan rolünü simgeleyen bir törenle kutlandı. MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh törende yaptığı konuşmada, Mersin Limanı’nın ulaştığı kapasiteye dikkat çekerek, "Bugün Mersin Uluslararası Limanı için tarihi bir gün. MSC DITTE’nin limanımıza yanaşması, Mersin’in dünya ticaretindeki güçlü konumunu pekiştiren bir kilometre taşıdır. 400 metrelik gemiler, küresel tedarik zincirinin kilit oyuncularıdır. Daha fazla yükü tek seferde taşıyarak lojistik verimliliği artırırken karbon emisyonlarını da düşürürler" dedi.

Singh, EMH2 Terminali’nin yüksek kapasiteli vinçleri, derin rıhtımı ve dijital operasyon yönetimi sayesinde mega gemilerin güvenli yanaşmasına olanak tanıdığını belirterek, "EMH2 yatırımımız, Mersin’i küresel deniz ticaretinde çok daha güçlü bir konuma taşımıştır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin küresel ticaretteki gücü artıyor"

MIP’nin 2007 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük konteyner limanlarından biri haline geldiğini vurgulayan Singh, "EMH2 ile yalnızca kapasitemizi artırmadık, aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya’yı birbirine bağlayan stratejik bir merkez haline geldik. Türkiye’nin küresel ticaretteki rekabet gücünü artırmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.

"MSC, Türkiye’ye olan inancını sürdürüyor"

MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner ise Mersin’in Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olduğunu vurgulayarak, "19 bin 313 TEU’luk MSC DITTE gemimiz, Tiger servisimizin en büyük üyelerinden biridir. Batı Afrika ve Uzak Doğu pazarlarına direkt bağlantı sağlayacaktır. MSC, Türkiye’ye her zaman inandı ve bu inancını yatırımlarla göstermeye devam ediyor" dedi. Tosuner ayrıca, MSC’nin Cumhuriyet’in 100. yılı anısına dünyanın en büyük gemisine ’Türkiye’ adını verdiğini hatırlatarak, "Umut ediyorum ki ‘MSC Türkiye’yi de Mersin’de ağırlayacağız" şeklinde konuştu.

"PSA’nın Türkiye’ye güveni tam"

Törende konuşan Singapur Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ann Margaret Mathew, MIP’nin küresel ticaretteki önemine değinerek, "EMH2 Terminali’nin tamamlanması, PSA’nın MIP’nin geleceğine ve Türkiye’nin uzun vadeli büyüme potansiyeline duyduğu güvenin bir sembolüdür" ifadelerini kullandı.

Mathew, MIP’nin yalnızca fiziksel altyapıya değil, GMAP (Global Management Association Program) aracılığıyla Türk gençlerinin gelişimine de yatırım yaptığını ifade etti.