Mersin kent dinamiklerinin girişimleri sonuç verdi, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Irak'ın Erbil kentine direkt uçuşlar başladı. Bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıyan seferlerin, Mersin'in Orta Doğu pazarlarıyla olan bağlarını daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açıldığı günden bu yana MTSO'nun en öncelikli hedefinin ulusal ve uluslararası destinasyon ile sefer sayısını artırmak olduğunu söyledi. Çakır, 'Var olan ulusal ve uluslararası uçuş noktalarına ek olarak, 12 Ocak itibarıyla bilet satışları başlayan Erbil seferleri, en önemli dış ticaret ve turizm pazarlarımızdan biri olan Irak'a erişimde önemli bir eşik oluşturmuştur. Bu hat sayesinde hem iş insanlarımızın hem de yatırımcıların ulaşımı kolaylaşacak; başta inşaat, gıda, lojistik, turizm ve sanayi olmak üzere birçok sektörde ticaret hacmimizin artmasına doğrudan katkı sağlanacaktır' dedi.

'Yoğun ve yapıcı bir süreç yürüttük'

MTSO olarak sürecin başından bu yana havayolu firmaları ve havalimanı işletmesiyle yakın temas içinde olduklarını ifade eden Çakır, 'Tüm havayolu şirketleriyle ve Çukurova Havalimanını işleten firma yetkilileriyle yoğun ve yapıcı bir çalışma yürüttük. Erbil hattının hayata geçmesi, bu ortak çabanın somut bir sonucudur' diye konuştu.

'Irak, Mersin için stratejik bir pazar'

Irak'ın Mersin açısından stratejik bir pazar olduğuna dikkat çeken Çakır, 'Erbil, Irak'ın ticari, finansal ve yatırım merkezi konumundadır. Bu direkt uçuş hattı, Mersin ile Irak arasındaki ticari ilişkileri daha sürdürülebilir, hızlı ve güvenilir bir zemine taşıyacaktır. Özellikle müteahhitlik, yapı malzemeleri, gıda, tarım ürünleri ve lojistik alanlarında Mersin firmalarının pazara erişimi kolaylaşacak, karşılıklı yatırım ve ticaret hacmi önemli ölçüde büyüyecektir' ifadelerini kullandı.

Turizme de katkı sağlayacak

Yeni uçuşların turizm açısından da önemli fırsatlar sunacağını vurgulayan Çakır, 'Erbil'den Mersin ve çevresine gelecek turist sayısının artmasını, bu sayede bölge turizminin de canlanmasını bekliyoruz. MTSO olarak hem yeni uluslararası hatların açılması hem de mevcut hatların sürdürülebilir şekilde devam etmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

Çakır, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: 'Havayolu şirketlerimizin verimliliği ve karlılığı arttıkça, Mersin'den dünyanın tüm noktalarına yeni seferlerin de hızla artacağına inanıyorum. Erbil seferini başlatan havayolu firması ile tüm süreçte yanımızda olan başta Mersin Valimiz olmak üzere katkı veren tüm kent dinamiklerine teşekkür ediyorum. Bu, Mersin'in ortak gücüdür. Bölgemize hayırlı olsun.'