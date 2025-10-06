Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, üniversitelerde hazırlanan tezlerin iş dünyasıyla daha fazla buluşturulması gerektiğini belirterek, "Akademik raflarda kalacak her tez milli zarardır" dedi.

MTSO Başkanı Çakır, Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar ile birlikte Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Üniversitesi işbirliğinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Liderlik Akademisi ve Yönetim Kongresine katıldı. ’Üniversite- Sanayi İşbirliğinde İnovatif Kongre Deneyimi’ mottosuyla düzenlenen kongrede, TOBB’a bağlı oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları, meclis üyeleri, kadın ve genç girişimci kurulları, genel sekreterler, akreditasyon sorumluları, oda-borsa personeli, girişimciler ve işletme yöneticileri bir araya geldi.

"Tezler iş dünyasına yol, topluma güç olmalı"

Kongrenin açılışında konuşan MTSO Başkanı Çakır, üniversitelerin bilimi pratikle buluşturan kurumlar olduğunu vurguladı. "Bu kurumlarda hazırlanan tezler çok önemli. Çünkü üniversitelerimizde üretilen her tez, yapılan her araştırma aslında potansiyel bir çözümdür" diyen Çakır, şu ifadeleri kullandı: "Birçok yüksek lisans ve doktora tezinin Ar-Ge projesine dönüştüğünü görüyoruz. Ancak her bir akademik çalışma değerlidir. Hazırlanan hiçbir tez kütüphane rafında kalmamalı; üretim içinde yer bulmalı, doğru kanallarla buluşturulmalı. İş dünyası olarak bizler de üniversitelerle temasımızı artırıp taleplerimizi daha doğru şekilde aktarmalıyız. Bu iletişim kanalı güçlendirildiğinde, üniversitelerde yürütülen bilimsel çalışmalar üretime yön verebilir, süreçleri iyileştirebilir."

Hedefin yalnızca sorun çözmek değil, sanayiyi ve üretimi güçlendirip geleceğin koşullarına hazırlamak olduğunu belirten Çakır, akademi ile iş dünyası arasındaki sürdürülebilir işbirliklerinin yenilikçi üretim modelleri geliştirilmesinde büyük rol oynayacağına dikkat çekti.

Çakır, "Üniversitelerimizin bilgi birikimiyle iş dünyasının tecrübesi birleştiğinde, hem kentimizin hem ülkemizin kalkınma hızı artacaktır. Bu nedenle her bir akademik çalışmayı sahaya taşıyacak, uygulamaya dönüştürecek mekanizmaların oluşturulmasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.