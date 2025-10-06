Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Captain Digital Reklam Ajansı iş birliğinde yürütülen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında düzenlenen “Sistem İşletmenliği” kursu başarıyla tamamlandı.

Toplam 6 kursiyerin eğitim aldığı programın sonunda tüm katılımcılar mezuniyet başarısı gösterdi. Kursiyerlere sertifikaları, Mersin İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürünün katılımıyla düzenlenen törende takdim edildi.

Program sonunda kursiyerlerden 4’ü firmada istihdam edilirken, ilave 1 kişi daha aynı kapsamda işe yerleştirildi.

Bilişim teknolojileri alanında nitelikli sistem sorumluları yetiştirmeyi ve sürdürülebilir istihdam sağlamayı hedefleyen kursun tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Yunus Emre Akalın, “Hem kursiyerlerimizi hem de işbirliği yaptığımız firmayı tebrik ediyor, yeni çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.