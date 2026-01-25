Mersin'de vatandaşlar, hafta sonu kar yağışının etkili olduğu yaylalara akın etti. Uzun bir aradan sonra yağan kar, özellikle çocuklu ailelere eğlenceli anlar yaşattı.

Kent merkezinde yağış görülmezken, Toroslar'ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Ayvagediği, Arslanköy, Gözne ve Kepirli yaylaları dolup taştı. Aileleriyle birlikte yaylalara çıkan vatandaşlar, karın keyfini doyasıya yaşadı. Bazı vatandaşlar kar üzerinde kayarak eğlenceli anlar yaşarken, çocuklar kardan adam yapıp kartopu oynadı. Ormanlık alanda kar üzerinde piknik yapan vatandaşlar, hafta sonunun tadını çıkardı. Cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çeken vatandaşlar, bu anları ölümsüzleştirdi. Yaylalarda zaman zaman yoğunluk oluşurken, görsel şölen ortaya çıktı.

Kar yağışının ardından bölgeye gelen gençler, uzun süredir bu manzarayı beklediklerini söylediler. Arkadaşıyla kar topu oynayan Niyazi Can Ersoy, 'Mersin'de kar görmek zor ama yaylalarda bu güzelliği yaşamak çok keyifli. 2021 yılından bu yana bu bölgeye böyle kar yağmıyordu. Keyfini çıkarıyoruz' dedi.