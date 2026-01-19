MERSİN – 14–17 Ocak tarihleri arasında Mersin’de ilk kez düzenlenen Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı, kan kaybeden tekstil sektörüne adeta can suyu oldu. Fuar kapsamında gerçekleştirilen ticari görüşmeler sonucunda 10 milyonun üzerinde ürün satışı yapılırken, yaklaşık 2,5 milyar TL’lik ticaret hacmine ulaşıldı. Organizasyonun, Mersin ekonomisine katkısının ise 200 milyon TL’yi aştığı açıklandı.

Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı Komite Başkanı Salihcan Sağlam, Kapital Expo organizasyonuyla hayata geçirilen fuarın, yerli ve yabancı binlerce profesyonel alıcıyı üreticiyle aynı çatı altında buluşturduğunu söyledi. Sağlam, dört gün boyunca tekstil ve hazır giyim sektörünün kalbinin Mersin’de attığını belirtti.

Mersin Yenişehir Fuar Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda; iplik, kumaş, konfeksiyon, aksesuar, teknik tekstil ve üretim teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda firma yer aldı. Sağlam, fuarın yalnızca ticari anlaşmalarla değil, Mersin’in üretim, lojistik ve ihracat potansiyelini uluslararası vitrine taşımasıyla da dikkat çektiğini vurguladı.

“BU FUAR, SEKTÖR İÇİN STRATEJİK BİR ÇIKIŞ KAPISI”

Türkiye tekstil sektörünün son yılların en zorlu dönemlerinden geçtiğine dikkat çeken Sağlam, artan maliyetler ve daralan pazarlar nedeniyle sektörün ciddi bir baskı altında olduğunu ifade etti. Sağlam, “Bu tabloyu sadece tespit ederek aşamayız. Üreticiyi doğrudan alıcıyla buluşturan somut bir çıkış kapısı açmak istedik. Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı bu anlayışla hayata geçti” dedi.

ULUSLARARASI KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Fuar kapsamında 14 ülkeden 200’ü aşkın yabancı alıcı, Türkiye’nin 70 farklı ilinden ise 4 bin 500’ün üzerinde profesyonel ziyaretçi Mersin’e geldi. Toplam 85 üretici ve marka sahibi firmanın stant açtığı fuarda, katılımcı firmaların büyük bölümünü Mersin merkezli işletmeler oluşturdu.

Gerçekleştirilen bire bir iş görüşmeleri sonucunda 10 milyonun üzerinde ürün satışı gerçekleşirken, organizasyon özellikle KOBİ ölçeğindeki üreticiler için yeni pazar kapıları açtı.

ŞEHİR EKONOMİSİNE 200 MİLYON TL’Yİ AŞAN KATKI

Fuarın etkisinin yalnızca fuar alanıyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Sağlam, konaklama, yeme-içme, ulaşım, alışveriş ve hizmet sektörleri başta olmak üzere şehir ekonomisine yaklaşık 200 milyon TL katkı sağlandığını ifade etti.

Ayrıca, İstanbul Rusya Başkonsolosluğu tarafından görevlendirilen ticaret müşavirinin de yer aldığı 10 kişilik yabancı heyet, fuar süresince Mersin’de çeşitli fabrika ziyaretleri gerçekleştirerek kentin üretim altyapısını yerinde inceledi.

“MERSİN, AKDENİZ’İN TEKSTİL ÜSSÜ OLMA YOLUNDA”

Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı’nın tek seferlik bir organizasyon olmadığının altını çizen Salihcan Sağlam, hedeflerinin Mersin’i Akdeniz çanağında kalıcı bir tekstil merkezi haline getirmek olduğunu söyledi. Sağlam, “Bu fuarı Mersin’in geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak görüyoruz” dedi.

Sağlam, organizasyonun hayata geçirilmesinde başta Mersin Valiliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kamu kurumları, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarının katkılarının büyük rol oynadığını sözlerine ekledi.