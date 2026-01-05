Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, Ocak ayında memur ve emeklilere yapılacak %18,60 oranındaki zam sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Açıklamasında TÜİK verilerine göndermede bulunan Yıldız, zam oranının sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini ironik bir dille ifade etti.

Yıldız, “Çok şükür… TÜİK bu kez bizleri en azından borçlu çıkarmadı. Zaten beklentimiz de oydu” sözleriyle başladığı değerlendirmesinde, açıklanan enflasyon rakamlarının hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını vurguladı.

Açıklamasında vatandaşın günlük yaşamda karşılaştığı ekonomik tabloya dikkat çeken Yıldız, “Market poşetleri hafiflemişti ama belli ki göz yanılmasıymış. Kiralar uçmuştu ama TÜİK henüz o katlara çıkmamış olmalı. Elektrik, su, doğalgaz zaten zamlanmıyordu(!), biz yanlış anlamışız” ifadelerini kullandı.

%18,60’lık artışın memur ve emeklinin alım gücünü korumaktan uzak olduğunu belirten Yıldız, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bu zamla artık ay sonunu değil, ayın ilk haftasını daha umutla bekleyeceğiz. Kredi kartı ekstreleriyle aramızdaki bağ daha da güçlenecek. Tasarruf artık bir tercih değil, bir yaşam biçimi olacak.”

Açıklamasının sonunda ironiye vurgu yapan Yıldız, “TÜİK sağ olsun; ne çok zengin olduk, ne de şükürsüz kaldık” dedi. Memur ve emeklinin her koşulda ayakta kalmaya devam ettiğini ifade eden Yıldız, “İroni bir yana; memur ve emekli yine sabrıyla, duasıyla ve kanaatiyle yaşam mücadelesini sürdürecek. Çünkü biz alışığız… Zamma değil, sabır sınavına. Gerçekçi veriler olmadan açıklanan oranlara alışığız” ifadelerini kullandı.