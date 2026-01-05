Mersin'in Silifke ilçesinde boş arazide ceset bulundu. Yapılan parmak izi incelemesinde cesedin Balıkesir'in Susurluk ilçesinden kayıp olarak aranan Sami Şen'e ait olduğu belirlendi.

Olay,dün ilçeye bağlı Atik Mahallesi 134 nolu sokakta nehir kenarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, öğleden sonra çevreden geçen vatandaşlar 50 yaşlarının üzerinde bir şahsın hareketsiz yattığını görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Polis ve savcının incelemesi sonrasında ceset kimlik ve kesin ölüm tespiti için hastane morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopside şahsın ölüm nedeninin ateşli silah ve kesici alet yaralanması olmadığı öğrenildi. Parmak izi çalışmasında ise ölen şahsın 26 Aralık'ta Balıkesir'in Susurluk ilçesinden kayıp ihbarı bulunan Sami Şen olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.