Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde bu yıl 18’incisi düzenlenen ve Türkiye’de kent adına verilen tek ödül olma özelliği taşıyan ’Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’ne, polisiye türündeki romanlarıyla edebiyat dünyasında kendine özgü bir yer edinen Usta Yazar Ahmet Ümit layık görüldü.

MTSO tarafından, Türkiye ve Mersin’de edebiyat ilgisini geliştirmek, nitelikli eserlerin görünürlüğünü artırmak amacıyla düzenlenen ödülün bu yılki sahibi, güçlü olay örgüleri, derin karakter analizleri ve dönemin sosyo-ekonomik yapısına ışık tutan eserleriyle tanınan Ahmet Ümit oldu. Ümit’e ödülünü MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol birlikte takdim etti.

"Çok şanslı bir yazarım"

Kendisine verilen ödül nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getiren Ümit, çocukluk yıllarında yazar olmayı hiç düşünmediğini ancak hayatın onu bu yola yönlendirdiğini ifade etti. "Ben yaşadıklarımı yazdım. 37 farklı dilde 150’ye yakın kitabım yayınlandı. Eserlerimden filmler, tiyatrolar, operalar yapıldı. Türkiye ve dünyada 15 milyona yakın kitabım basıldı. Bu benim değil, sizin başarınız. Çok şanslı bir yazarım" diyen Ahmet Ümit, iyi polisiye yazmanın zorluklarına da değindi. Ümit, "İyi edebiyat, iyi polisiyedir. Çünkü iyi polisiye; sağlam kurgu, güçlü karakterler, derin bir sosyo-ekonomik arka plan ve hikayenin gerektirdiği olağanüstü bir dil ister. Bu yönüyle hem çok zor hem de çok değerlidir" dedi.

İlk kez 22 yaşında yaşadığı bir olayı kaleme alarak edebiyata adım attığını aktaran Ümit, "Bir yazarın iyi olup olmadığını belirleyecek tek ölçüt vardır: O da öldükten en az 25 yıl sonra hala okunuyorsanız iyi bir yazarsınızdır. Bu ödül, buna olan inancımı güçlendiriyor" diye konuştu.

"Okumak yenilenmek, kendini yeniden inşa etmektir"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ise çağın hızına vurgu yaparak okuma alışkanlığının giderek zayıfladığını belirtti. "Artık insanlar telefon ve bilgisayar ekranlarından dünyayı izliyor. Bir dokunuşla ulaşıyor, bir dokunuşla vazgeçiyor. Böyle bir çağda okumak çaba gerektiriyor. Oysa okumayan insan hep aynı yerde yaşar, okuyan yolculuk halindedir. Okumak, yenilenmek, kendini yeniden inşa etmektir" diyen Çakır, Ahmet Ümit’e Mersinliler adına teşekkür etti.

"Yazan insan hisseden insandır"

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, roman yazmanın yalnızca teknik değil, derin bir duygusal süreci de gerektirdiğini ifade ederek, "Bir romanı yazabilmek için onu hissetmek gerekir. Bir karakterin ruhuna girebiliyorsanız, onu hissedebiliyorsanız gerçek anlamda yazarsınız. Başarı, vazgeçmemekle mümkündür" dedi.

"Mersin Kenti Edebiyat Ödülü 18 yaşında"

Seçici Kurul Üyesi Celal Soycan, ödülün 18. yılına ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Etkinliğin Türkiye’de bir ticaret ve sanayi odası tarafından verilen tek kent edebiyat ödülü olduğuna dikkat çekerek, "Bu ödül, Milli Eğitim Bakanlığının dahi dikkatini çekmiş ve LGS’de soruya konu olmuştur. Mersin adına önemli bir kültürel mirastır" ifadelerini kullandı.