Mersin’de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu çıkışında otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Erdemli ilçesi çıkışına yakın Kuyuluk ile Çeşmeli arasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yusuf Can (21) idaresindeki 16 FS 076 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonucu takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrasında sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.