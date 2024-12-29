Millî Eğitim Bakanlığı'nca sınav türlerinin artması, elektronik sınavların yaygınlaşması amacıyla sahadan gelen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda 2016 yılından itibaren yürürlükte olan Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde değişiklik yapıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan haber göre hazırlanan yeni yönerge 25 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklik kapsamında, e-Sınav uygulamasına ilişkin esaslarda düzenlemeler yapılarak uygulama, günümüz koşullarına uygun hâle getirildi.

e-Sınav uygulamalarında bina yöneticisi belirleme nitelikleri ile görevlendirme usulünde düzenlemeler yapıldı, bina yöneticilerinin günlük görevlendirilme uygulamasının yerine oturum bazlı görevlendirilmeleri sağlandı.

Ayrıca e-Sınav bina yöneticilerine e-Sınav uygulamaları hakkında eğitim alma şartı getirildi.

Bina yöneticisi olarak görevlendirilenlerin bir yıl içinde alabilecekleri görev sayısı da 40'a çıkarıldı.

Düzenleme ile e-Sınav salonlarında uygulama ve izleme sorumlusu görevi kaldırılırken, e-Sınav salonlarında uygulama izleme sorumlusu eğitimini almış salon başkanı ve gözetmen olmak üzere 2 personel görevlendirilmesi sağlandı.

e-Sınav salonlarında görevlendirilecek personele de hizmet içi eğitim faaliyetine katılma şartı getirildi. Öte yandan Merkezî sınavlarda salon görevlilerinin görevlendirilmelerinde ilk kez özel öğretim öğretmenlerinin de görev alabilmeleri ile ilgili düzenleme yapıldı.

Değişiklikle, Ceza ve Tevkifevlerinde yapılan sınavların daha sağlıklı ve güvenli gerçekleştirilmesi için bu kurumlarda bina sınav komisyonu kurulmasına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Merkezî Sistem Sınavlarda il/ilçe millî eğitim müdürlerinin sınav koordinatörü olarak, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri biriminden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürlerinin ise koordinatör yardımcısı olarak görevlendirilebilmesi hüküm altına alındı.

Bu arada kurum temsilcisi olarak sınavlarda görevlendirilebilecek personelle ilgili de düzenleme yapıldı. Görev ihmali neticesinde sınav görev yaptırımı uygulanan personelin görev yaptırım sürelerinin kademelendirilmesi ile ilgili değişikliğe gidildi. Daha önce sınav görev tedbirleri sırasıyla 1 yıl, tekrarında 5 yıl uygulanırken yapılan düzenleme ile görev tedbirleri sırasıyla 1 yıl, tekrarında 2 yıl, ikinci tekrarında 3 yıl uygulanacağı hususları hüküm altına alındı.