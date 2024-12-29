Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Birlik Vakfı Kütahya Şubesi’ni ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir’in karşıladığı Bakan Yardımcısı Tancan, ziyareti sırasında Dumlupınar Üniversitesi’nde öğrenim gören Genç Birlik ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) üyesi öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere tecrübelerini aktaran Tancan, Türkiye’nin enerji alanında gerçekleştirdiği büyük dönüşüme vurgu yaparak, “Ülkemiz enerji sektöründe devrim niteliğinde gelişmeler yaşadı ve bu alandaki çalışmalar hızla devam ediyor” dedi.

Ziyarette Merkez Valisi Şerif Yılmaz da hazır bulundu. Programın sonunda Bakan Yardımcısı Tancan’a, Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir ve Genç Birlik Başkanı Erdem Can tarafından hediye takdim edildi.

Bakan Yardımcısı Tancan’ın ziyareti, gençlerle yapılan bu samimi buluşma ile önemli bir diyalog zemini oluşturdu.