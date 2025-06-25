Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Lavanta Bahçesi, ziyaretçilerini bekliyor.

Merkezefendi Belediyesi’nce Yenişafak Mahallesi’ne yapılan Lavanta Bahçesi güzel kokusu ve görüntüsüyle ilçeye ayrı bir renk katıyor. 35 dekarlık alandan oluşan bu özel bahçe, seyir terasları, yürüyüş yolları, oturma alanları ve fotoğraf çekilecek objelerle ziyaretçilerine hizmet ediyor. İçerisinde 15 bin lavanta bitkisi ve adaçayı bulunan Lavanta Bahçesi’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da Lavanta Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.

"Lavanta bahçemize tüm hemşehrilerimizi bekliyor"

Lavanta Bahçesi’ni ilçeye kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Lavanta Bahçemiz mis kokusu ve güzel görüntüsü ile hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Merkezefendimize böyle bir güzellik kattığımız için mutluyuz. İlçemize Lavanta Bahçemiz ile renk katıyoruz. Merkezefendi’yi daha yaşanabilir, daha renkli ve daha güzel bir ilçe haline getirme hedefiyle çalışıyoruz" diye konuştu.