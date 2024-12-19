Merkezefendi Belediyesi tarafından 5. ile 12. sınıf arasında eğitim gören öğrencilerin sağlanan 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Eğitim Desteği ödemeleri hesaplara yatırıldı. Başkan Doğan, “Öğrencilerimizi hem maddi hem de manevi olarak desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

Öğrencilerin her zaman yanında olan Merkezefendi Belediyesi, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilere her yıl düzenli olarak destek sağlıyor. Öğrenim desteği verilen öğrencilerin hesaplarına öğrenim desteği ödemeleri yatırıldı. Merkezefendi Belediyesi, öğrenim yardımı almaya hak kazanan binlerce öğrenciye aylık 600 TL öğrenim desteği sağlıyor.

“Öğrencilerimize elimizden gelen desteği sağlıyoruz”

Eğitimin alanında öğrencilere desteklerini sürdürmeye devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmesi ve gelecek nesillere katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Öğrencilerimize öğrenim desteği sağlayarak onların eğitim hayatlarına katkıda bulunuyoruz. Her şartta gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.