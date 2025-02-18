Merkezefendi Belediyesi, Selçukbey Mahallesi’ndeki meydana dikilmek üzere gerçekleştirdiği ulusal çaptaki ’Demokrasi Anıtı’ yarışmasında üç eser ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı.

Merkezefendi Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana Türkiye’nin demokrasi serüvenini yaşatmak ve güçlendirmek amacıyla Selçukbey Mahallesi’nde ulusal çapta ‘Demokrasi Anıtı’ temalı heykel yarışması düzenledi. 29 Ekim 1923’te milletimizi Cumhuriyet’le buluşturan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasıyla ilçenin tarihine estetik ve anlamlı bir katkı sunacak. Türkiye genelinde düzenlenen ‘Demokrasi Anıtı’ temalı heykel yarışmasında ilk aşama seçici jüri üyelerinin katılımlarıyla tamamlandı.

Yarışmanın ilk aşamasında seçici jüri üyeleri; Resim - İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feryal Beykal Orhun, Gazi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mutluhan Taş, Güzel Sanatlar Fak. Heykel Bölümü Heykel Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Yurttadur, Güzel Sanatlar Fak. Heykel Bölümü Doç. Dr. Özcan Özkarakoç, Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Anabilim Dalı Resim Bölümü Doç. Dr. Serdal Yerli, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Barış Bozok, Merkezefendi Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynep Elif Çeşme, Merkezefendi Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Elif Dilmen Sorkun ve Mimar Tuğçe Samanlıoğlu’nun katılımıyla Selçukbey Mahallesi’nde gerçekleşti.

Düzenlenen ulusal çaptaki yarışmanın ardından 17 çalışma arasından seçilen üç eser ikinci aşamaya kaldı. Seçilen üç eserin sahibinden maket çalışmaları talep edilerek yapılacak olan değerlendirme sonuçlarına göre 24 mart 2025 tarihinde ‘Demokrasi Anıtı Heykel Yarışması’ sonuçları kazanan adayların birinci ikinci ve üçüncü olarak derecelendirilmesiyle açıklanacak.