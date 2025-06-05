Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek olan toplu sünnet için kayıtlar başladı. Başkan Doğan, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki faaliyetlerine devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi’nce daha önce dört kez düzenlenen toplu sünnetin beşincisi bu yıl gerçekleştirilecek. Merkezefendi’de ikamet eden dar gelirli ailelerin 5 yaş ve üzeri erkek çocuklarının faydalanabileceği toplu sünnete kayıt başvuruları başladı. 15 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek olan başvurular https://www.merkezefendi.bel.tr/sunnet/ adresi üzerinden yapılacak. Detaylı bilgi almak isteyen Merkezefendili vatandaşlar 444 8 662 numaralı çağrı merkezini arayabilecek.

Çocukların sünnetleri özel hastanelerde uzman doktorlar tarafından modern cerrahi yöntemlerle, hijyenik ortamda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.