Tepebaşı Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’ndeki çocuklar, Metin Özöğüt Yaşam Merkezi’ndeki deneyimli vatandaşlarla bayramlaştı.

Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki merkezlerde bayramlaşmalar devam ederken, çocuklarla deneyimli vatandaşlar bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’ndeki minikler, Metin Özöğüt Yaşam Merkezi’nde konaklayan deneyimli vatandaşlarla bir araya geldi. Büyüklerine sürpriz yaparak bayramlaşmak için onları ziyaret eden miniklerle deneyimli vatandaşların bayramlaşmasında, keyifli anlar yaşandı.

Buluşmada çocuklar büyüklerinin ellerini öperken, merkezdeki vatandaşların mutlulukları gözlerinden okundu. Zaman zaman duygusal anlar yaşan büyükler, çocuklara kendilerini ziyaret ettikleri için teşekkür ettiler. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.