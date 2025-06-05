Adıyaman’ın Kahta ilçesinde dört ortaokul öğrencisi, 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

TP Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri Azra Adsay, Zeynep Taşdemir ve İkra Demiral ile Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi İbrahim Eren Oruç, sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Öte yandan TP Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’ndaki üç öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olma başarısını gösterirken, toplamda 47 öğrenci bursluluk sınavını kazanarak ilçede büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuçla TP Kâhta Kız Anadolu İmam Hatip Proje Ortaokulu, Adıyaman genelinde bursluluk sınavında en çok başarı elde eden okul unvanını aldı.

Öğrencilerin bu başarısında öğretmenlerin özverili çalışmaları, velilerin desteği ve öğrencilerin düzenli ve disiplinli ders çalışma azminin kilit rol oynadığını belirten TP Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Mehmet Aluç, "Öğrencilerimizin gösterdiği bu üstün başarı bizlere tarifsiz bir gurur yaşatmıştır. Öğrencilerimizin geleceğe yönelik adımlarında onlara destek olmak en büyük hedefimizdir. Bu tarihi başarıda emeği geçen tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve en önemlisi azimle çalışan öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.