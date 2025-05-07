Merkezefendi Belediyesi tarafından 8. kez düzenlenecek olan Girişimci Kadınlara Destek Günleri, 9-10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başkan Doğan, "İlçemizde çalışan ve üreten kadın istihdamının artması bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilk kez 2021 yılında düzenlenen Girişimci Kadınlara Destek Günleri, 8’inci kez gerçekleştirilecek. 250 standın yer alacağı, girişimci kadınların ürünlerini sergileyeceği anneler günü konseptli Girişimci Kadınlara Destek Günleri, 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Stantlar, 3 gün boyunca saat 22.00’ye kadar açık olacak.

Girişimci kadınlara her zaman destek olan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Değerli hemşerilerim, 8’incisini düzenleyeceğimiz ‘Girişimci Kadınlara Destek Günleri’ her zamanki enerjisiyle başlıyor. Kadın girişimcilerimizin ürünlerini sergileyeceği bir çok satış stantının olacağı, konserler, söyleşiler ve etkinliklerle keyifli vakit geçireceğimiz ‘Girişimci Kadınlara Destek Günleri’ne hepinizi davet ediyorum. 9-10-11 Mayıs’ta, Merkezefendi Kültür Merkezi’mizde buluşalım" dedi.

Girişimci kadınlara destek günleri programı

Programın açılışı 9 Mayıs Cuma günü saat 12.00’de yapılacak. Koro şefliğini Kadriye Kaymak’ın yapacağı Anadolu Sanat ve Müzik Derneği ‘Türk Halk Müziği Topluluğu Konseri’ saat 19.30’da Servergazi Salon’da sahne alacak.

Programın ikinci gününde saat 13.00’te Kadın Platformu Dk Ritim Topluluğu Orta Fuaye alanında gösteri sergileyecek. Saat 14.00’te Diyetisyen Hatice Nur Ege ‘Köyden Şehre Doğal Reçeteler’ söyleşisi Servergazi Salon da gerçekleştirilecek. Saat 16.00’da Beyhan Budak’ın ‘Birlikte İyi Hissetmek’ söyleşisi Servergazi Salonu’nda düzenlenecek. Söyleşinin ardından saat 19.30’da Servergazi Salonu’nda Güvenç Yıldırım, Konseri Denizlililere eğlenceli ve keyifli bir akşam yaşatmak için sahne alarak konser verecek.

Programın üçüncü gününde saat 15.00’te Yüz Yogası Eğitmeni ve Aile Danışmanı Nalan Ertürk, Petek Salon’da katılımcılara eğitim verecek. Saat 13.00 ve 16.00’da ‘Annemle Karakoke’ etkinliği gerçekleştirilecek. 3 gün boyunca hint kınası ve yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştirilecek.