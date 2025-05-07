Sinop’ta muhtemel afetlere karşı hazırlık kapsamında 2025 yılı Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı çerçevesinde masa başı tatbikatı hazırlık toplantısı düzenlendi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dt. Halil İbrahim Ustaoğlu başkanlık etti. Toplantıda, afet ve acil durum senaryolarına karşı kurumlar arası iş birliği, kaynak yönetimi ve operasyonel süreçlerin etkinliği ele alındı. Gerçekleştirilecek tatbikatın, afetlere karşı hazırlık düzeyini artırması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Toplantıya, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selim Güler, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dt. Uzm. Dr. Merve Tural’ın yanı sıra Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sinop Havalimanı Müdürlüğü ve Türk Kızılay Sinop Şubesi’nden temsilciler katıldı.