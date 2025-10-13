Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Mera Islah ve Amenajman Projesi", Düzce Valiliği’nin himayesinde ve Efteni Gölü Islah Projesi kapsamında ilgili kurumların iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Projeye ilişkin iş birliği protokolü, düzenlenen törenle imzalandı.

İmza töreninde konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, projeye dair şu değerlendirmelerde bulundu: "Meralarımızın ıslahı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından bir proje geliştirildi. Projenin hayata geçirilmesinde; Devlet Su İşleri teşkilatımız tarafından belirlenen mera alanlarının çevrelenmesi ve tohumların temini, İl Özel İdaremiz tarafından dronlarla ekiminin yapılması, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından da sürecin koordinasyonu öngörülmektedir. Bu çerçevede bugün bir mutabakat zaptı imzalıyoruz. Paşakonağı ve Bahçeköy meralarının, bölgedeki hayvancılık faaliyetleri açısından yeniden mümbit hâle geleceğine inanıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun."

Proje ile Paşakonağı ve Bahçeköy meralarında ot veriminin artırılması, bitki örtüsünün güçlendirilmesi, erozyonun azaltılması ve bölgede hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilir biçimde desteklenmesi hedefleniyor.

İl Müdürlüğü, meraların verimliliğini artırmak ve üreticilerin refahına katkı sunmak amacıyla paydaş kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.