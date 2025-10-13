Milli parklar ve tabiat parkları gibi zengin bitki ve hayvan çeşitliliğine sahip alanların daha sıkı korunmasına ilişkin kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Milli Parklar Kanun Teklifi ile ilgili açıklama yaptı. Milli Parklar Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulduğunu ifade eden Toy, milli parklar ve tabiat parkları gibi zengin bitki ve hayvan çeşitliliğine sahip alanların daha sıkı korunmasını hedeflediklerini belirtti.

Milletvekili Toy, "Bu alanlarda meydana gelen ihlallere yönelik cezaların artırılması, biyolojik çeşitliliği tehdit eden faaliyetlerin daha etkin şekilde denetlenmesi ve önlenmesi amacıyla kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır. Teklif kapsamında, av ve doğa koruma memuru sayısının artırılması, korunan alanların daha sıkı denetime tabi tutulması ve milli parklar içerisinde yapılan kaçak yapıların mahkeme kararı beklenmeksizin yıkılabilmesi gibi önemli konular bulunuyor. Kanuna aykırı davrananlara yönelik hapis ve para cezalarının da artırılması yer alıyor. Sadece korunan alan içerisinde yaşayan yöre halkının zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak; elektrik, su, ulaşım, telekomünikasyon ve doğalgaz gibi altyapı hizmetlerine izin verilmesi öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemenin, Türkiye’nin doğal mirasını koruma yolunda önemli bir adım olduğunu belirten AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, teklifin yasalaşması halinde çevre koruma politikalarında daha etkin ve sürdürülebilir bir dönemin başlayacağını söyledi.