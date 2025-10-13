Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği kadın kooperatiflerinde kışlık ürünlerin üretimi başladı. El emeğiyle hazırlanan erişteden reçele, salçadan tarhanaya kadar birçok ürün raflarda yerini aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce kadınların istihdamını artırmak, üretime katılımını desteklemek ve aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Kadın Kooperatifleri’nde kış hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. El emeği, göz nuru ürünler kooperatif mutfaklarında hazırlanıyor ve yine belediye tarafından tahsis edilen satış alanlarında vatandaşlarla buluşuyor. Kadınlar, özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan erişte, tarhana, salça, reçel, turşu gibi ürünlerin üretimini yaparken; aynı zamanda sebze ve meyve kurutarak da doğal gıda üretimini sürdürüyor. Bu ürünler, sağlıklı ve katkısız olmasıyla tüketicilerden ilgi görüyor.

El emeği sofralara lezzet katıyor

Kadın kooperatiflerinde üretilen doğal ve el yapımı yiyecekler, hem sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırıyor hem de kadınların ekonomik özgürlüğüne katkı sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle kadınların üretimde görünür hale gelmesi, hem bireysel hem de yerel kalkınma açısından önemli bir rol oynuyor. Vatandaşlar da yerel ve geleneksel ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

3 adet üretim ve satış alanı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Gıda Mühendisi Meltem Uz, kadın kooperatiflerine belediye olarak yer ve ekipman desteği sağladıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerine toplamda 3 adet üretim ve satış alanı tahsis etmiştir. Kışlık üretimlere Korkuteli’nde başlamış bulunmaktayız. Amacımız kadınların üretimlerine yardımcı olmak ve ekonomilerine katkı sağlamaktır" dedi.

Zengin ürün yelpazesi

Antkor Ekolojik Armoni Kadın Kooperatifi Başkanı Münevver Gençtürk, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı destek sayesinde üretim, satış ve kahvaltı alanlarının bulunduğu kapsamlı bir tesiste hizmet verdiklerini belirterek, "Kış hazırlıkları için üretimlerimiz sürüyor. Yabancı ve Türk birçok müşterimiz oluyor. Gerçekten çok güzel bir proje" diye konuştu.

Aile ekonomisine katkı

Korkuteli Kadın Kooperatifi Satış Alanı’nda görev yapan Nuriye Arıtuluk ise Burdur Tefenni’den gelerek çalışmalara katıldığını belirtti. Vatandaşları satış alanlarına davet eden Arıtuluk, "Aileme katkı sağlamak için bu işe başladım ve çok memnunum. Makarna, gözleme, reçel, salça, tarhana, kahvaltılık sos gibi ürünler yapıyoruz. Belediyemize bu fırsatı sunduğu için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.