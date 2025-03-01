Bilecik Belediyesi Çocuk Sosyal Tesisi öğrencileri, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) çalışanlarını ziyaret ederek, merak edilen sorulara minikler yanıt buldu.

Sosyal etkinlik faaliyetleri kapsamında düzenlenen bu ziyaret, öğrencilerin AFAD’ın faaliyetleri hakkında bilgi edinmeleri ve merak ettikleri sorulara yanıt bulmaları amacıyla gerçekleştirildi. Kurum çalışanları ile bir araya gelen öğrenciler, AFAD’ın sunduğu hizmetler ve afet bilinci konularında bilgi aldı. Ziyaret esnasında öğrenciler, afet bilinci ve güvenli yaşam konularında eğitici ve eğlenceli bir deneyim yaşadı. Etkinlik boyunca AFAD çalışanları, öğrencilere afetlerde nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlatarak önemli bilgiler verdi.

Ziyaretin sonunda öğrenciler, AFAD çalışanları ile hatıra fotoğrafları çektirdi. Bu ziyaret, öğrencilerin afet bilinci konusunda farkındalıklarını artırırken, aynı zamanda eğlenceli hâtıralar biriktirmelerine imkan tanıdı.