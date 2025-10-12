Meksika’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 44’e yükseldi.

Meksika’da tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond’ın neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında can kaybı arttı. Yetkililer, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 44’e yükseldiğini açıkladı. Veracruz eyaletinde 18, Hidalgo’da 16, Puebla’da 9 ve Queretaro’da 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum "Veracruz, Hidalgo, Puebla, Queretaro ve San Luis Potosi’deki acil duruma, vali ve valilerin yanı sıra çeşitli federal yetkililerle koordinasyon halinde yakından takip devam ediyoruz. Ulusal Acil Durum Komitesi sürekli toplantı halindedir" dedi.

Sel ve toprak kaymalarında etkilenen bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.