Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edalı Sokak’ta bulunan bir apartmanda yalnız yaşayan 85 yaşındaki Sultan Altaş’tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yaşlı kadını evde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sultan Altaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümünde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmayan Sultan Altaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.