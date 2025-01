Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Gaziantep İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Yağcı, yayımladığı duygusal mesajla Şehitkamil ilçesine veda ederek görevinden ayrıldı.

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, uzun yıllardır sürdürdüğü görevinden ayrılarak Gaziantep İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü’ne atandı. İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Yağcı, yıllardır hizmet ettiği Şehitkamil ilçesine duygusal bir mesajla veda etti.

"Gönüllerde hoş bir seda bırakabilmişsek ne mutlu bize"

Mehmet Yağcı, yayımladığı mesajında, “2011 yılından beri büyük özveri, gayret ve onurla yürüttüğüm, nitelikli birikim, tecrübe ve dostlar edindiğim Şehitkâmil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden, görevini layıkıyla yapmanın gururu ile ayrılıyor, Şehitkamil ilçemize hizmet etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyor ve Yüce Allah’a bu gururu yaşattığı için hamd ediyorum. Kapımızı ve gönlümüzü okul müdürümüzden, öğretmenimize, şeflerimize, memurlarımıza, şoförlerimize, hizmetlilerimize, velilerimize, muhtarlarımıza ve öğrencilerimize kadar herkese hiçbir ayrım yapmadan açık tutmaya, sorunları çözmeye ve insanımızın eğitime desteğini artırmaya çalıştık. Şehitkamil ilçemizde eğitim camiamızla birlikte bir aile ortamı oluşturarak, kardeşlik ruhuyla birçok güzel çalışmaya ve projeye imza attık. Zor zamanlarda, zor işlerin insanı olduk. Çok şükür Rabbimize ve hizmet ettiğimiz halkımıza mahcup olmadık. Ekibimizle birlikte tüm imkânlarımızı seferber ederek çalışmış olmanın bahtiyarlığı ile görevimizden ayrılırken, başarının temel ilkelerinden biri olan devamlılığın sağlanacağına ve bizden sonra da aynı şekilde Şehitkamil ilçemizi her anlamda daha üst seviyeye çıkaracağına inandığım bu gayret ve başarıların devam edeceğine inandığım kardeşim Mehmet Ali Tiryakioğlu müdürüme teslim etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle görev yapmaktan ve tanımaktan mutluluk duyduğum şimdiye kadar beraber görev yaptığım mülki idare amirlerime, milletvekillerime, belediye başkanlarıma, il milli eğitim müdürlerime ve çalışma arkadaşlarına, şube müdürlerime, özel büro personellerime, idareci arkadaşlarıma, fedakâr öğretmen arkadaşlarıma, şeflerime, memurlarıma, yardımcı personellerime, eğitime destek veren hayırseverlerimize, Her zaman bizlere doğru yolu göstermeye çalışan değerli basın mensuplarına, mahalle muhtarlarımıza, velhasıl tüm paydaşlarımıza, ardımdan dualarını esirgemeyen anneme, her daim yanımda olan ve hiç bir zaman bu görev yoğunluğunda dolayı beni incitmeyen yormayan sevgili eşime, her zaman yanımda olan çocuklarıma ve göz bebeğim öğrencilerime ayrı ayrı teşekkür eder, sağlıklı, huzurlu, başarılı, mutlu bir yaşam dilerim. Varsa bir hakkım helali hoş olsun. Bilmeyerek veya farkına varmadan üzdüğüm, kırdığım kimse varsa herkesten helallik istiyorum. Kalbim gönlüm her zaman sizlerle olacaktır. Her zaman yine yanınızda, yine telefonum hep açık olacaktır. Şairin ‘Bâkî kalan bu kubbede bir hoş seda imiş’ dediği gibi gönüllerde hoş bir seda bırakabilmişsek ne mutlu bize. Kalın sağlıcakla Allah’a emanet olunuz” ifadelerine yer verdi.