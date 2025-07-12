Şehitkamil Belediyesi tarafından Dülük Antik Kenti Kazı Koordinatör Başkanlığına verilecek desteklere ilişkin protokol Gaziantep Valiliği’nde imzalandı. Başkan Umut Yılmaz, Dülük Antik Kenti ile Gaziantep’in turizm başkenti olacağını belirterek, "Bizim görevimiz sadece park ve asfalt yapmak değil. Şehrimizin geçmişini koruyarak, yarınlara taşımak da bizim görevimiz. Görevimiz; bu mirası gün yüzüne çıkarmak, korumak ve çocuklarımıza onurla bırakmaktır" dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından kazı çalışmalarının devam ettiği Dülük Antik Kenti’nde Dülük Antik Kenti Bilimsel Kazı çalışmalarına destek verilmesine ilişkin protokol imzalandı. Gaziantep Valiliği’nde Şehitkamil Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Dülük Antik Kenti Koordinatör Kazı Başkanlığı arasında imzalanan protokole Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Korkmaz ve Dülük Antik Kenti Koordinatörlüğü Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Gökay katıldı.

G"aziantep turizm başkenti olacak"

Başkan Umut Yılmaz, imza töreninde yaptığı konuşmada, Dülük Antik Kenti’ndeki mirası gün yüzüne çıkararak, geleceğe bırakmak istediklerini belirterek, "Yaklaşık 8 bin yıllık geçmişiyle nice medeniyete yuva olmuş bu kadim şehirde, tarihi mirasımıza sadece seyirci kalamayız. Bir şehrin geçmişi, kültürü bizim için çok önemli. Bizim görevimiz sadece park ve asfalt yapmak değil. Şehrimizin geçmişini koruyarak, yarınlara taşımak da bizim görevimiz. 2 yılda bitmesi gereken işi yılsonuna kadar tamamlayacağız. Ben Gaziantep’in turizm başkenti olacağına inanıyorum. Bu proje bizi çok heyecanlandırıyor. İnşallah Sayın Valimizin öncülüğünde Dülük’ü şehrimize kazandıracağız" dedi.

"Umut başkan çok güzel bir iş yapıyor"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de çok kıymetli bir protokole imza attıklarının belirterek, "Burada sadece bir imza atmıyoruz. Toplu olarak bir kentin elindeki çok güzel bir değere nasıl sahip çıkıldığını da gösteriyoruz. Gaziantep, çok özel bir kent. Karkamış, Zeugma, Rumkale, Yesemek ve Dülük Antik Kenti ile birlikte kazı çalışmalarının devam ettiği 5 tane antik kentimiz var. Çok zengin bir kentiz. Bütün kent olarak hepimizin bu tarihi potansiyele ve vizyona sahip çıkması gerekiyor. Dülük’ü de bir an önce dünya insanlığının hizmetine sunacağız. En az Zeugma ve Karkamış olarak önemli bir yer olduğunu biliyoruz. Umut Başkanım ve ekibi çok doğru bir iş yapıyorlar, kendilerini tebrik ediyorum. Kendisi, ekibiyle birlikte buradaki durumu tespit ettikten sonra ‘ne yapabilirim’ çabasını sonucu buraya getirdi. Belediyenin yapacağı en güzel işlerden birisini yapıyor. Diğer güzel işlerinin arasına bunu da ekliyor. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Dülük, dünyada tanınan bir merkez haline gelecek"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, kente değer katacak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini bildirdi. Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Başkan Umut Yılmaz’ın verdiği desteğin arkeolojik ve turizm açısından çok önemli olduğunu belirtti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Korkmaz, verilen desteklerden dolayı Başkan Umut Yılmaz’a teşekkür ederken, Dülük Antik Kenti Koordinatörlüğü Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Gökay ise Gaziantep turizmi için önemli bir gün olduğunu ifade ederek, "Özellikle inanç turizmi açısından Gaziantep’in Antik Kentleri çok önemli merkez. Bugün Şehitkamil Belediyemizden oldukça gönüllü ve vizyonlu yaklaşımıyla büyük bir destek aldık. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Dülük’ün dünya çapında tanınabilecek bir inanç merkezi haline gelebileceğini öngörebiliyorum" diye konuştu.