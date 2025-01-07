Niğde Belediyesi’nin, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından yürütülen 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında sunduğu “Kadın Kooperatifleri Birleşiyor, AHİKA ile Güçleniyor” adlı proje, destek almaya hak kazandı. Toplam bütçesi 7 milyon 350 bin TL olan proje, kadınların iş gücüne katılımını artırmayı, yöresel ürünlerin üretimini teşvik etmeyi ve hasta-yaşlı bakımı gibi alanlarda nitelikli insan kaynağı oluşturmayı hedefliyor.

Proje kapsamında, kadın kooperatiflerine üye kadınların üretim süreçlerine aktif katılımı sağlanarak kapasitelerinin artırılması planlanıyor. Aynı zamanda hasta ve yaşlı bakımı eğitimiyle kadınların istihdam edilebilirliği artırılacak. Yöresel ürünlerin çeşitliliğinin ve ticari değerinin artırılmasıyla da hem bölge ekonomisine hem de turizme katkı sunulacak. Şehrin farklı noktalarına kurulacak beş satış noktasıyla üretim ve satış süreçleri desteklenecek. Niğde Belediyesi’nin öncülük ettiği projede, Niğde Valiliği, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, KADEM ve Niğde İl Özel İdaresi gibi önemli kurumlar da iş birliği yapıyor. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte kadınların eğitim alarak üretime dahil olması, yöresel ürünlerin ticari değer kazanması ve kentte kadın istihdamının artması bekleniyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projeye katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Kadınlarımızın üretim süreçlerinde daha aktif yer aldığı, ekonomiye ve sosyal yaşama değer kattığı bir Niğde hedefliyoruz. Bu proje, sadece kadınlarımızın değil, kentimizin kalkınması adına da büyük bir adım. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.