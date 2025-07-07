Medical Point Gaziantep’te Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ercan Servet, "Varis, sadece estetik değil, ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir" dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ercan Servet, toplumda oldukça yaygın görülen varis hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi. Op. Dr. Servet, varisin sadece kozmetik bir problem olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, ilerlemiş vakalarda cerrahi müdahalenin yaşam kalitesini ciddi şekilde artırdığını vurguladı.

Op. Dr. Ercan Servet, "Varis, özellikle bacaklarda görülen genişlemiş, kıvrımlı ve morumsu toplardamarlar olarak bilinir. Sıklıkla estetik bir sorun olarak algılansa da, zamanla damar iltihabı, bacak yaraları ve dolaşım bozuklukları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" dedi.

"Varis tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara yol açabilir"

Varisin neden olduğunu anlatan Op. Dr. Ercan Servet, "Varis, toplardamar kapakçıklarının yetersiz çalışması sonucu kanın geriye doğru akmasıyla ortaya çıkar. Bu durum damar duvarlarının genişlemesine ve belirgin hale gelmesine yol açar. Varisi tetikleyen başlıca faktörler şunlardır, genetik yatkınlık, uzun süre ayakta kalma, hareketsiz yaşam tarzı, Obezite, Hamilelik, İlk belirtiler arasında bacaklarda ağrı, şişlik, dolgunluk hissi ve kaşıntı yer alır. Tedavi edilmediğinde ise varis ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Varis tedavisinde öncelikle ilaç tedavisi, varis çorabı kullanımı ve yaşam tarzı değişikliklerinin denendiğini ancak bazı durumlarda cerrahi müdahalenin kaçınılmaz. Şiddetli ağrı ve şişlik, Belirgin şekilde genişlemiş damarlar, Kanama ve ciltte bozulmalar, Gelişmiş kronik venöz yetmezlik" ifadelerini kullandı.

Tedavi yöntemlerini anlatan Op. Dr. Ercan Servet, "Stripping Ameliyatı: Klasik yöntemdir; genişlemiş büyük toplardamar (safen ven) cerrahi olarak çıkarılır. Endovenöz Lazer Ablasyon (EVLA): Damar içine lazer fiberi yerleştirilerek damar kapatılır. Minimal invazivdir. Radyo Frekans Ablasyonu: Lazerle benzer prensiple çalışır; ısı yerine radyo dalgası kullanılır. Skleroterapi: Küçük varislerin özel solüsyonlarla enjeksiyon yöntemiyle yok edilmesidir. Mikrocerrahi: İnce varislerin lokal anestezi altında küçük kesilerle çıkarılmasıdır. Ameliyat sonrası çoğu hasta birkaç gün içinde günlük yaşantısına dönebilir. Varis çorabı düzenli kullanılmalı, Doktor kontrolleri ihmal edilmemeli, Uzun süre ayakta kalmaktan ve ağır kaldırmaktan kaçınılmalı, Hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Ağrı, morluk veya hafif şişlikler geçicidir ve zamanla azalır. Varis nedeniyle yaşam kalitesi düşen, bacaklarında ağrı, şişlik ve estetik kaygı yaşayan herkes ameliyat için aday olabilir. Ancak nihai karar mutlaka bir kalp ve damar cerrahı tarafından yapılan detaylı muayene ve doppler ultrason incelemesi ile verilmelidir" şeklinde konuştu.

"Varisi İhmal Etmeyin"

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ercan Servet, "Varis, erken dönemde tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak günümüzde gelişen teknolojiler sayesinde tedavi yöntemleri çok daha konforlu ve etkilidir. Varis şikayeti olan vatandaşlarımız mutlaka bir uzman görüşü almalıdır" diye konuştu.