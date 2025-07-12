Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden doğa severleri Araban Habeş Kanyonuna davet etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Araban ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve tarih boyunca değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış doğa harikası Habeş Kanyonunun güzelliklerinden bahsettiği sosyal medya hesabı üzerinden doğa severleri Habeş Kanyonuna davet etti.

Başkan Şahin Habeş Kanyonu ile ilgili yaptığı paylaşımda, ’’Burası Araban ilçemizde, Türkiye’nin en eşsiz yürüme rotalarından birini sunan Habeş Kanyonu. 8 km’lik rotada binlerce yıllık tarihi doyasıya yaşarken, yolun sonunda Fırat’a ulaşıyorsunuz. Gaziantep hakkında bilmediğiniz öyle çok güzellik var ki, bir an önce gelmelisiniz" ifadelerine yer verdi.