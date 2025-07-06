Hatay da meydana gelen yangına Şahinbey Belediyesi’nden hızlı müdahale geldi. Yangının kontrol altına alınması ve bölgedeki soğutma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla belediye ekipleri bölgeye destek gönderdi.

Hatay’daki yangının büyüme riskine karşı çevre illerden destek talep edilmesi üzerine harekete geçen Şahinbey Belediyesi, su tankerleri ve görevli personelden oluşan bir ekip ile bölgeye intikal etti. Yangının kontrol altına alınmasına katkı sağlayan Şahinbey Belediyesi ekipleri, gece boyunca süren soğutma çalışmalarında da aktif görev alarak yoğun çaba sarf etti.

"Dualarımız Hataylı kardeşlerimizle"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaşanan orman yangınlarından dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Son günlerde ülkemizde birbiri ardına meydana gelen yangınlar, hepimizi üzüntüye boğdu. Cennet vatanımızda yaşanan yangınlarda vatandaşlarımızın yanında olmak ve onlara destek olmak için komşu İlimiz Hatay’a ekip gönderdik. Belediye olarak tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız. Hem yangının söndürülmesine hem de soğutma çalışmalarına destek sağlıyoruz. Dualarımız Hayat halkıyla" diye konuştu.