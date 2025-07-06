Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü dolayısıyla Malatya’da düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Zoonotik hastalıkların insan sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Eroğlu, "İnsan hastalıklarının yüzde 61’i hayvanlardan bulaşıyor" dedi.

Malatya Veteriner Hekimler Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü’nün önemine dikkat çekti. Dünya genelinde hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların toplum sağlığını tehdit ettiğini belirten Eroğlu, "Zoonotik hastalıklar, tarih boyunca milyonlarca insanın hayatını etkileyen salgınlara neden olmuştur. En güncel örneği Covid-19 pandemisidir. Bugün burada bu hastalıklara dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldik" şeklinde konuştu.

"Her yıl tanımlanan 5 hastalığın 3’ü zoonotik"

Zoonotik hastalıkların insan sağlığı üzerindeki etkisinin altını çizen Eroğlu, "İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 61’i hayvanlardan bulaşıyor. Her yıl tanımlanan 5 yeni hastalıktan 3’ü zoonotik kökenlidir. Gıda yoluyla bulaşan hastalıkların ise yüzde 95’i hayvansal ürünlerden kaynaklanıyor. Bu nedenle veteriner hekimler olarak koruyucu hekimliğin önemini her platformda vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Keneden değil, geç kalmaktan korkun"

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin Türkiye’de ilk kez 2002 yılında görüldüğünü ve 2003’te tanımlandığını hatırlatan Eroğlu, "O dönemde sadece sınırlı illerde görülüyordu, bugün ise 33 ilimize yayılmış durumda. Bu yıl şu ana kadar 15 vatandaşımız bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Keneler sadece bu değil, birçok hastalığın taşıyıcısıdır. Bu nedenle mücadelede geç kalmamalıyız. Keneden değil, geç kalmaktan korkmalıyız" dedi.

"Şap hastalığı hayvancılığı tehdit ediyor"

Şap hastalığının insanlarda doğrudan bir hastalık oluşturmamakla birlikte hayvancılık açısından büyük kayıplara neden olduğunu dile getiren Eroğlu, "Sütte yüzde 70’e, ette ise yüzde 30-40’a varan verim kayıplarına yol açan bu hastalık, çok hızlı yayıldığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aşılama çalışmaları sürdürülüyor. Ayrıca hayvan pazarlarının kapatılması ve hayvan hareketlerinin kısıtlanması da yerinde ve gerekli bir önlemdir" şeklinde konuştu.

"Sahipsiz hayvanlar için de eylem planı şart"

Son dönemde toplumda gündem olan sahipsiz hayvanlar konusunda da değerlendirmelerde bulunan Eroğlu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği’ne bu konuda çok sayıda görüş ve öneri geldiğini belirtti. Eroğlu, "Türkiye genelinde 45 bine yakın veteriner hekimle birlikte hem hayvan refahını hem de toplum sağlığını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahipsiz hayvanlarla ilgili sürdürülebilir, bilim temelli bir eylem planı oluşturulması gerekiyor. Bu konuda her zaman destek vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

"Tek sağlık" modeli hayata geçirilmeli"

Zoonotik hastalıklarla etkin mücadele için "Tek Sağlık" yaklaşımının uygulanması gerektiğini ifade eden Başkan Eroğlu, bu talebi bugüne kadar devletin en üst makamlarına defalarca ilettiklerini söyledi. "Hayvanlarda hastalık kontrol altına alınırsa, insana bulaş riski de ortadan kalkar. Bu da koruyucu hekimlikte veteriner hekimlerin rolünü daha da önemli hale getiriyor. Gelişmiş ülkelerde veteriner hekimlik, halk sağlığının en temel unsurlarından biridir. Türkiye’de de bu vizyonun hayata geçirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, Dünya Zoonoz Günü’nün Türkiye’de farkındalık oluşturmasına vesile olmasını temenni ederek, zoonotik hastalıklarla mücadelede veteriner hekimlere gereken değerin verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.